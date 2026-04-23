Marina SUA va avea drone maritime uriașe cu care să vâneze submarine: Cum arată Spectre, nava silențioasă cu vele și fără echipaj

Modelele de drone maritime Spectre, proiectate pentru marina americană. Sursa foto: Hepta/ Saildrone

Drone maritime autonome uriașe, concepute pentru misiuni de lungă durată și operațiuni anti-submarin, au fost prezentate ca parte a unui nou program destinat forțelor navale ale SUA (n.r. US Navy). Platforma, denumită Spectre, este dezvoltată de compania americană Saildrone și reprezintă o navă de suprafață fără echipaj (USV) proiectată pentru misiuni multiple. Sistemul utilizează o combinație de propulsie eoliană și energie solară, fiind optimizat pentru operațiuni îndelungate în medii maritime.

Spectre este disponibil în două variante. Prima, Silent Endurance, este echipată cu o velă compozită de 43 de metri înălțime, utilizată pentru propulsie bazată pe vânt, cu un nivel redus de zgomot. Această configurație este destinată misiunilor de patrulare, supraveghere și colectare de informații, inclusiv în operațiuni anti-submarin.

› Vezi galeria foto ‹

A doua variantă, Stealth Strike, utilizează un design fără velă, cu profil redus și formă optimizată pentru viteze mai mari. Aceasta este configurată pentru transportul și lansarea de rachete sau alte sisteme de armament, fiind concepută pentru operațiuni rapide și detectabilitate scăzută.

Ambele versiuni au o lungime de aproximativ 52 de metri, un deplasament de circa 250 de tone și pot atinge viteze de până la aproximativ 55 km/h. Platformele sunt optimizate pentru operațiuni anti-submarin, care necesită autonomie extinsă și o semnătură acustică redusă.

Ce rachete vor avea la bord

Spectre nu vine echipată standard cu un anumit tip de rachetă, ci este proiectată să transporte lansatoare modulare (precum Mk 70/VLS), care permit integrarea mai multor tipuri de muniții, în funcție de cerințele operaționale ale misiunii.

Asta înseamnă că, în funcție de configurație, Spectre poate lansa:

rachete antinavă

rachete de apărare antiaeriană

alte tipuri compatibile cu sistemul Mk 41

Construcția navelor va fi realizată de grupul italian Fincantieri, prin subsidiara sa din Statele Unite, Fincantieri Marine Group (FMG). Proiectul a fost anunțat în cadrul expoziției Sea-Air-Space, desfășurată la National Harbor, Maryland, potrivit IMarine.

Programul se bazează pe experiența FMG în producția de serie a navelor din aluminiu și utilizează metode industriale pentru realizarea unei platforme autonome de nouă generație. Construcția este programată să înceapă în perioada imediat următoare în șantierele navale din Wisconsin.

Potrivit datelor disponibile, primul exemplar Spectre este așteptat să intre în teste pe mare (sea trials) la începutul anului 2027, în contextul unei capacități de producție estimate la aproximativ cinci nave pe an.

Spectre este proiectată pentru a integra o gamă variată de sisteme și echipamente de misiune, permițând adaptarea la diferite tipuri de operațiuni. Platforma este destinată utilizării în cadrul forțelor navale ale Statelor Unite și al aliaților, în contextul cerințelor operaționale în continuă evoluție.