„Mi-am terminat tura”: Un șofer de ambulanță și-a abandonat pacientul și a plecat acasă cu Uberul

1 minut de citit Publicat la 17:16 02 Noi 2026 Modificat la 17:16 02 Noi 2026

Incidentul bizar a avut loc săptămâna trecută în Cleveland, în timp ce pacientul era transportat la o clinică din cauza unor dureri în piept. FOTO: Profimedia Images

Un șofer de ambulanță din Ohio și-a abandonat pacientul pe care îl transporta la spital, după ce s-a rătăcit, și a decis să cheme un Uber pentru a merge acasă, potrivit The Guardian.

Incidentul bizar a avut loc săptămâna trecută în Cleveland, în timp ce pacientul era transportat la o clinică din cauza unor dureri în piept. Potrivit postului local KWTX: „Șoferul ambulanței s-a rătăcit, i-a spus pacientului că a terminat programul pe ziua respectivă și a chemat un Uber”.

Șoferul lucra pentru o companie privată de ambulanțe, Lynx EMS, și nu pentru serviciul public de urgență medicală din Cleveland (Cleveland Emergency Medical Services).

Asociația angajaților din serviciile de salvare din Cleveland (Cleveland Association of Rescue Employees - CARE, filiala 1975) a precizat că, după ce șoferul și-a abandonat pacientul, un echipaj al serviciului public de urgență din Cleveland a intervenit, a acordat îngrijiri medicale și a continuat transportul către spital.

„Dorim să clarificăm faptul că NU a fost vorba despre o ambulanță a serviciului public din Cleveland, ci despre un angajat al unei companii private”, a transmis organizația într-un comunicat. „După plecarea acestuia, echipajul serviciului public din Cleveland a sosit la fața locului, a acordat îngrijiri și a transportat pacientul la spital.”

Într-o declarație pentru presa locală, preluată de KWTX, un purtător de cuvânt al companiei Lynx EMS (al cărei motto este: „Expert. Agil. De încredere”) a afirmat: „Imediat ce am luat cunoștință de situație, am întreprins demersuri urgente pentru a gestiona problema și pentru a ne asigura că nevoile de îngrijire și starea de bine ale pacientului sunt luate în considerare”.

De asemenea, reprezentantul a adăugat: „Continuăm să analizăm circumstanțele acestui incident și vom lua măsurile care se impun, în funcție de concluziile anchetei interne. Întrucât situația implică aspecte legate de personal și de un pacient, nu putem oferi detalii suplimentare”.