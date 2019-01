Mișcarea „vestelor galbene” a ajuns și la Londra! Sute de persoane au cerut alegeri anticipate - VIDEO

Sute de persoane, multe îmbrăcate în veste galbene, au defilat sâmbătă la Londra pentru a denunţa austeritatea şi a cere alegeri generale anticipate, reluând simbolul utilizat în manifestaţiile care au loc în Franţa de două luni, potrivit AFP.



Poliţia nu a comunicat vreo cifră despre numărul participanţilor.



Coloana a defilat în linişte până la Trafalgar Square, în centrul oraşului, în sunetul tobelor şi a sloganurilor lansate prin megafoane. Pe pancarte sau jachete se putea citi "May trebuie să plece!", "Regatul Unit este sfârâmat. Alegeri generale acum!" şi "Tory afară!", referindu-se la conservatorii aflaţi la putere din 2010.



Doi reprezentanţi ai mişcării "Vestelor galbene" din Franţa au fost invitaţi să participte la adunarea organizată de formaţiunea considerată de stânga "People's Assembly Against Austerity", cu sprijinul Partidului Laburist din opoziţie, a sindicatelor şi a unei organizaţii împotriva rasismului.



Din 17 noiembrie, francezi proveniţi din clase populare şi medii denunţă politica fiscală şi socială a guvernului, pe care o consideră nedreaptă şi cer creşterea puterii de cumpărare. Ei au ieşit în stradă, din nou sâmbătă, pentru a noua săptămână.



În paralel, zeci de militanţi pro-Brexit, dintre care unii apropiaţi extremei drepte, au manifestat de asemenea la Londra, îmbrăcaţi şi ei în veste galbene, unii dintre ei arborând drapelul britanic.



Dacă mobilizarea acestor veste galbene era până acum minimă, unele grupuri criticate vehement după ce au proferat insulte şi au intimidat jurnalişti şi deputaţi în împrejurimile parlamentului, care şi-a început miercuri dezbaterea asupra acordului cu privire la Brexit.

The #yellowvestsUK protesters are now blocking Westminster Bridge and several speakers are talking to the crowd #Brexit #London pic.twitter.com/q8lqXbH2KM