Misterul crimelor din Bulgaria se adânceşte. Procurorii au anunţat noi detalii din ancheta care a şocat întreaga ţară

Cei 3 bărbați găsiți morți în cabana Petrohan, filmaţi de o cameră de supraveghere pentru ultima dată în viață. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Misterul crimelor din Bulgaria se adânceşte. Parchetul a făcut publice noi detalii privind ancheta deschisă în legătură cu moartea a șase persoane implicate în incidentele de la cabana Petrohan și din zona Muntelui Okolchiţa. În urma cercetărilor reluate la cabana parțial incendiată, oamenii legii au găsit mai multe indicii importante, printre care se numără notițe scrise de mână care făceau referire la concepte precum "purificarea și elevarea spirituală prin practici sexuale", conform agenției de presă Novinite. Expertizele medico-legale efectuate asupra celor trei trupuri descoperite într-o rulotă aflată la mare altitudine indică faptul că două omoruri au fost urmate de o sinucidere. Rulota se afla în apropiere de vârful Okolchiţa şi la aproape 80 de kilometri de refugiul montan unde au avut loc primele crime. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional.

Cele mai noi descoperiri de la cabana Petrohan

Potrivit sursei citate, criminaliştii au reluat verificările marţi în zona cabanei Petrohan. Iar anchetatorii au raportat descoperirea unor materiale cu caracter religios, alături de literatură cu conținut sexual. Printre obiectele identificate s-au numărat notițe scrise de mână care făceau referire la concepte precum "purificarea spirituală și elevarea prin practici sexuale".

Parchetul a precizat că aceste materiale sunt analizate în contextul mai larg al anchetei, fără a fi trase, deocamdată, concluzii directe cu privire la relevanța lor în mecanismul faptelor investigate.

Cele 3 victime din rulotă au fost identificate

Cadavrele celor trei persoane, doi bărbaţi şi un adolescent de 15 ani, au fost descoperite duminică, 8 februarie, într-o rulotă, aflată în apropiere de vârful Okolchiţa. Victimele au fost identificate ca fiind Ivaylo Kalushev, în vârstă de 51 de ani, Nikolay Zlatkov, de 22 de ani, și Aleksandar Makulev, în vârstă de 15 ani, conform Novinite.

Rezultatele autopsiilor, coroborate cu poziționarea trupurilor în interiorul vehiculului, i-au determinat pe anchetatori să concluzioneze că succesiunea cea mai probabilă a evenimentelor a fost cea a două crime urmate de un act de sinucidere.

În rulotă, anchetatorii au descoperit patru telefoane mobile, un laptop, trei tuburi de cartuș și trei gloanțe. Analiza balistică arată că focurile au fost trase cu un revolver Colt. De asemenea, în interiorul vehiculului a fost găsit și un pistol Glock. Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Națională a Poliției din cadrul Ministerului de Interne, ambele arme erau înregistrate legal pe numele lui Ivaylo Kalushev.

Documentele transmise de Ministerul de Interne către Parchet arată că Ivaylo Kalushev a primit pe 1 noiembrie 2021 autorizația de a deține două pistoale de luptă, ambele fiind, ulterior, găsite la locul crimei de la Okolchiţa. Pe 23 august 2021, Ivaylo Ivanov a primit un permis pentru deținerea a 16 arme de foc.

Un permis separat pentru un pistol de luptă a fost acordat lui Nikolay Zlatkov la data de 24 februarie 2023.

Potrivit procurorilor, Kalushev și Ivanov au obținut autorizațiile în perioada în care Boyko Rashkov deținea funcția de ministru de interne interimar, iar permisul lui Zlatkov a fost emis în timpul mandatului lui Ivan Demerdzhiev în aceeași funcție. Informațiile au fost transmise de postul Nova TV.

În zilele care urmează vor fi supuse verificărilor laptopul identificat în rulotă și cele patru telefoane mobile.

Cei 3 bărbații găsiți morți în cabana Petrohan, filmați în viață pentru ultima dată de o cameră de supraveghere

În decurs de o săptămână au fost descoperiţi şase morţi, printre care şi un adolescent, evenimente ce ar avea legătură între ele, însă nu au fost stabilite cu exactitate cauzele şi se suspectează ori crimă, ori sinucideri ritualice ca urmare a aparteneţei la o sectă, ori o reţea de trafic de droguri sau lemn.

Totul a început de la o cabană din pasul Petrohan, situat în nord-vestul Bulgariei, acolo unde în urma unui incendiu puternic au fost descoperiţi trei bărbaţi împuşcaţi. Aceşia apar pe imaginile filmate de o cameră de supraveghere cu puţin timp înainte să moară. Cel în geacă roşie ar fi liderul lor şi se îmbrăţişează de rămas bun. Doar trei dintre ei au rămas în cabană.

Nu se ştie dacă s-au sinucis sau au fost omorâţi, dar imaginile de pe aceeaşi cameră arată cum mai pe seară trei bărbaţi au pus foc undeva într-o cameră a cabanei. Cei găsiţi morţi în cabană aveau multe arme lângă ei, dar după ce poliţia a pornit în căutarea celorlalţi care apar în imagini au făcut o descoperire şocantă.

Oamenii legii i-au găsit şi pe aceştia împuşcaţi într-o rulotă la 80 de kilometri de cabana Petrohan, în zona Muntelui Okolchiţa.

"Trei cadavre împușcate și un automobil despre care, la începutul săptămânii, am spus că este căutat în legătură cu activitatea organizației de la Petrohan. Persoanele sunt legate de cazul Petrohan.

Adică sinucidere, sinucidere… Omor, sinucidere… Continuăm să lucrăm la absolut toate versiunile posibile. Este foarte devreme să oferim orice fel de indicații. Dacă am face-o, ar împiedica ancheta. Toate versiunile sunt analizate! Nu este exclusă nici versiunea unei comunități închise cu elemente de sectă. Ce arme sunt? Au fost găsite? Au fost găsite arme, dar nu voi comenta deocamdată ce tip", a declarat Zahari Vaskov, comisar-şef al Poliţiei Naţionale din Bulgaria.