Momente de panică în centrul New York-ului, după ce motorul unei motociclete a dat rateu. „A fost haos. Toată lumea fugea, din toate părțile” - VIDEO

Teama de atacuri armate a generat mai multe alarme false, inclusiv în Times Square din New York.

Sute de oameni au început să alerge în toate părţile, speriaţi de zgomote puternice.

Oamenii au crezut că sunt focuri de armă.

Zgomotele veneau, de fapt, de la motorul unei motociclete.

Mai multe persoane s-au rănit în timpul busculadei.

