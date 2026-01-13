Moscova a anunţat că va continua războiul din Ucraina până când "Zelenski îşi va reveni". "Vom rezolva problema pe cale militară"

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Getty Images

Vasili Nebenzia, reprezentant permanent al Rusiei la ONU, a declarat, luni, că Moscova va continua acțiunile militare din Ucraina până când președintele Zelenski „își va reveni”, respingând forțele de menținere a păcii și avertizând Kievul că situația se va înrăutăți pe zi ce trece. "Vom rezolva problema pe cale militară", a afirmat Nebenzia în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, notează Kiev Post.

Rusia a amenințat că va „rezolva problema pe cale militară” până când președintele ucrainean Volodimir Zelenski „își va reveni” și va accepta ceea ce Moscova numește „termeni realiști” pentru negocieri.

Avertismentul a fost emis de reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, luni, 12 ianuarie.

Sesiunea a fost convocată după utilizarea de către Rusia a unei rachete Oreşnik împotriva regiunii Liov din Ucraina. În ciuda dovezilor covârșitoare care arată contrariul, Nebenzia a susținut că Rusia nu vizează civilii, acuzând în schimb Ucraina că atacă ținte civile și țările occidentale că ignoră aceste presupuse atacuri ucrainene asupra teritoriului rus.

Ce au spus SUA după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik

Statele Unite au denunţat luni, în faţa Consiliului de Securitate al ONU, utilizarea de către Rusia a rachetei balistice hipersonice Oreşnik într-un atac masiv în Ucraina. Atacul a avut loc săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, iar ambasadoarea adjunctă a SUA la Națiunile Unite, Tammy Bruce, a calificat acțiunea Moscovei drept "o escaladare periculoasă şi inexplicabilă".

"Aceasta constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul, cu alţi parteneri şi cu Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat", a spus Bruce.