NATO va începe luni exercițiul nuclear anual, cu 2.000 de militari şi aproape 100 de aeronave. Mesajul lui Mark Rutte

Acest exercițiu de aproximativ 2 săptămâni va fi desfășurat de la baze militare din Belgia, Olanda, Regatul Unit și Danemarca, deasupra Mării Nordului. Sursa foto: Getty Images

NATO își va lansa săptămâna viitoare exercițiul nuclear anual Steadfast Noon, a anunțat vineri secretarul general al Alianței, Mark Rutte, în contextul creșterii tensiunilor cu Rusia, după o serie de incursiuni aeriene ale Moscovei, a relatat publicaţia Barron's. Potrivit declaraţiilor sale, evenimentul are scopul de a ne asigura că "descurajarea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură, securizată și eficientă".

Oficialii NATO au dezvăluit că exercițiul, care nu implică arme nucleare reale, va include aproape 70 de aeronave și 2.000 de militari din 13 state membre.

Într-un videoclip postat online, Mark Rutte a subliniat că exercițiul, care va dura două săptămâni și va începe luni, este unul "de rutină", iar NATO a precizat că acesta nu are legătură directă cu acțiunile recente ale Kremlinului.

"Trebuie să facem acest lucru pentru a ne asigura că descurajarea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură, securizată și eficientă posibil. De asemenea, transmite un semnal clar oricărui potențial adversar că vom putea și vom ști să apărăm toți aliații împotriva oricărei amenințări", a declarat Mark Rutte de la baza aeriană Volkel din Olanda, aleasă anul acesta pentru a găzdui acest exercițiu, potrivit sursei citate.

Pe lângă baza aeriană Volkel din Olanda, acest exercițiu nuclear care va dura aproape două săptămâni va fi desfășurat de la baze militare din Belgia, Regatul Unit și Danemarca, deasupra Mării Nordului.

Exercițiul nuclear anual are loc după o serie de incidente în care dronelor misterioase le-au fost atribuite perturbări ale activității pe aeroporturi și prezențe suspecte în apropierea unor obiective militare din mai multe țări NATO – inclusiv în Danemarca.

"Dronelor nu ne sunt străine. Le înțelegem foarte bine. Desigur, incursiunile tot mai frecvente sunt ceva ce monitorizăm cu atenție", a declarat colonelul american Daniel Bunch, șeful operațiunilor nucleare ale NATO.

Acesta este cel mai recent exercițiu organizat de Alianță într-un context în care Kremlinul și-a intensificat retorica nucleară de la începutul invaziei sale totale în Ucraina, în 2022.

Jim Stokes, directorul politicii nucleare a NATO, a declarat că aliații "nu au observat nicio schimbare în postura nucleară a Rusiei". Ulterior, el a mai adăugat: "Vom continua, desigur, să monitorizăm constant întreaga retorică nucleară a Rusiei – care apare destul de des – precum și folosirea rachetelor cu dublă capacitate în Ucraina".