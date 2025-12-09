Niciun român nu e în topul celor mai puternici lideri din Europa. Cine a influențat cel mai mult viața europenilor, potrivit POLITICO

Volodimir Zelenski ocupă locul 14 în topul liderilor din Europa din 2025. FOTO: Hepta.

POLITICO a publicat topul celor mai influenți 28 de lideri ai Europei, iar președintele Donald Trump este plasat pe prima poziție, pentru că “nimeni nu a exercitat mai multă influență asupra Europei în acest an decât președintele SUA”. Tototodată, niciun român nu se află în acest top.

“Încercarea de a descrie relația Europei cu Donald Trump a devenit un exercițiu diplomatic cu normă întreagă. Este el un partener? Ocazional. O amenințare? Uneori. O forță care remodelează relația după propriile sale reguli? Întotdeauna. Ceea ce este clar este că Europa are de-a face cu un partener imprevizibil și dominant, ale cărui impulsuri pot răsturna continentul peste noapte”, spun jurnaliștii de la POLITICO.

Clasamentul este urmat de: Mette Frederiksen care a devenit în 2019 cel mai tânăr prim-ministru al Danemarcei, conducând un guvern minoritar în timpul pandemiei, al crizei energetice și, acum, al peisajului de securitate în schimbare al Europei.

De asemenea, Friedrich Merz ocupă locul trei. Poziția Cancelarului german rămâne mai puternică decât cea a majorității colegilor săi europeni. În timp ce Emmanuel Macron și britanicul Keir Starmer se luptă cu datoriile guvernamentale și parlamentele dificile, Merz prezidează o țară cu finanțe mai sănătoase. “Acest lucru îi oferă spațiu de manevră. Își poate permite să-și ia puțin mai mult timp pentru, să zicem, să elaboreze o reformă a pensiilor sustenabilă, care să fie și plauzibilă din punct de vedere politic”.

Pe locul patru este Marine Le Pen. Ea nu poate fi ignorată, contribuind la căderea guvernului francez în septembrie. De asemenea, ea exercită presiuni asupra rivalului său principal, Emmanuel Macron, încercând să-l determine pe președintele francez - al cărui al doilea mandat a fost îngreunat de lipsa unei majorități stabile - să dizolve Adunarea Națională și să convoace alegeri anticipate.

Urmează Vladimir Putin, care, potrivit jurnaliștilor de la POLITICO modelează Europa de la periferie, câte un act de agresiune pe rând. La aproape patru ani de la lansarea atacului său la scară largă asupra Ucrainei, președintele rus în vârstă de 73 de ani a lărgit câmpul de luptă - testând apărarea NATO cu atacuri hibride, incursiuni cu drone și avioane de vânătoare de modă veche.

Volodimir Zelenski, plasat în urma lui Vladimir Putin

Alți lideri europeni care apar în topul POLITICO sunt: Nigel Farage, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Manfred Weber, Viktor Orbán sau Alexander Stubb.

Volodimir Zelenski ocupă locul 14 în top: “Pentru un președinte care conduce o națiune obosită de război, confruntarea a fost devastatoare. Revenirea lui Trump la Casa Albă a răsturnat ordinea diplomatică pe care Zelenski își construise strategia de supraviețuire. Puțini credeau că relațiile pot fi reparate - dar, spre meritul liderului ucrainean, au fost”, scriu jurnaliștii de la POLITICO.

Alte nume surpriză care apar în top sunt:

Economistul francez Gabriel Zucman – care la doar 39 de ani, are deja o taxă ce îi poartă numele. Propunerea sa de a percepe un impozit de 2% pentru gospodăriile cu o avere de peste 100 de milioane de euro l-a transformat într-una dintre cele mai controversate figuri ale țării sale;

Teresa Ribera - în calitate de vicepreședinte executiv pentru o tranziție curată, justă și competitivă, fosta viceprim-ministru spaniol, în vârstă de 56 de ani, ocupă eșaloanele superioare ale Comisiei Europene;

Generalul Alexus Grynkewich - poate că nu este un nume cunoscut, dar acronimul pentru titlul său oficial este unul adesea șoptit de diplomații îngrijorați de război din întreaga Europă. În calitate de SACEUR - Comandant Suprem Aliat pentru Europa - generalul Forțelor Aeriene americane este omul responsabil în cele din urmă pentru apărarea continentului.

Un român, în topul persoanelor "de urmărit în 2026"

POLITICO a publicat şi un „Top 10 persoane de urmărit în 2026” la nivel european, iar între cei nominalizați pe figurează şi un europarlamentar român, Siegfried Mureşan.

Alte nominalizări sunt: eurodeputata din Grupul Verzilor Alexandra Geese, primarul Budapestei, Gergely Karácsony, comisarul pentru protecția datelor în Irlanda, Niamh Sweeney, sau Semen Kryvonos, directorul agenției anti-corupție din Ucraina.