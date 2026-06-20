Nicușor Dan, despre șansele lui Veștea de a obține votul de învestitură: „E responsabilitatea lui să vină în fața Parlamentului”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a comentat, sâmbătă după-amiază, pe marginea constituirii guvernului Veștea, în condițiile în care prim-ministrul desemnat încearcă să obțină o majoritate pentru votul de învestitură care avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare. Șeful statului a părut că vrea să nu se asocieze cu efortul de strângere a voturilor și de constituire a cabinetului de miniștri și a spus că „responsabilitatea” lui Veștea să vină în fața Parlamentului pentru a câștiga încrederea pentru guvernul său.

Președintele României a fost întrebat cu privire la formarea guvernului Veștea în timp ce se afla la Istanbul și a răspuns rapid, fără să dea vreun detaliu sau vreun mesaj de susținere pentru premierul desemnat.

„Domnul Veștea a amânat de trei ori până în momentul de față trimiterea listei de miniștri și a programului de guvernare. Suntem interesați dacă v-a spus de ce, dacă ați discutat cu dânsul și dacă aveți convingerea că nu-și va depune inclusiv mandatul până săptămână viitoare”, a fost întrebarea adresată președintelui României.

„Are zece zile (să formeze guvernul și să ceară votul de încredere - n. red.), au trecut vreo șase sau șapte. E responsabilitatea dumnealui și pe program și pe cabinetul de miniștri să vină în fața Parlamentului”, a spus președintele României.

Scandalul politic se tranșează la congresul PNL de duminică

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui nou guvern a produs un scandal politic care consumă scena politică românească de aproape o săptămână.

După desemnarea lui Veștea, percepută de conducerea PNL și de Ilie Bolojan ca o încercare de a rupe partidul, liderii liberali au hotărât convocarea unui congres extraordinar pentru duminică.

Conform informațiilor de până acum, conducerea liberalilor vrea să reducă din numărul de poziții de prim-vicepreședinte de la patru la una, dar și să confirme decizia luată în repetate rânduri că guvernul Veștea nu va fi susținut. Ilie Bolojan urmează să candideze pentru reconfirmarea în funcția de președinte al partidului.

Adrian Veștea a vrut inițial să-l contracandideze pe Bolojan, însă s-a răzgândit între timp. Cea mai mare schimbare la acest congres este că Ciprian Ciucu nu va mai candida pentru poziția de prim-vicepreședinte.

El a motivat refuzul de a mai candida spunând că dosarul deschis pe numele său acum câteva zile ar pune partidul în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal, iar „PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor”.

Potrivit unor surse din partid, după retragerea lui Ciprian Ciucu, singura poziție de prim-vicepreședinte va fi ocupată, cel mai probabil, de Dan Motreanu, actualul secretar general al PNL. Funcția de secretar general va merge la Robert Sighiartău.

Printre vicepreședinții PNL se vor regăsi apropiați ai lui Ilie Bolojan, precum Mircea Abrudean, Dragoș Pîslaru sau Oana Gheorghiu, dar și Alexandru Muraru.

Veștea caută sprijin pentru guvernul său

Adrian Veștea caută încă sprijin pentru guvernul său, în condițiile în care nu există încă o garanție că poate să obțină cele 233 de voturi din Parlament, necesare pentru învestire.

În ultimele zile, Veștea a avut întâlniri cu Luca Niculescu și cu Alexandru Nazare, propușii pentru ministerele finanțelor și de externe.

Inclusiv PSD-iștii au părut să-i pună lui Veștea condiții pentru a-i trece guvernul de votul de învestitură. Partidul lui Sorin Grindeanu i-au pus în fața lui Veștea opt revendicări.

Argumentația președintelui României pentru desemnarea lui Veștea

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat vineri, la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European de ce a optat pentru desemnarea lui Adrian Veștea pentru a forma guvernul după ce propunerea Eugen Tomac a eșuat.

Nicușor Dan a declarat că nu face „jocuri de partid” și că mandatul său vizează menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei prăbușiri economice, precizând totodată că a susținut varianta Veștea pentru că a crezut că are cele mai bune șanse pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Am făcut, și aici am spus de mai multe ori, eu nu fac jocuri de partid, nu este mandatul meu. Mandatul meu are două componente esențiale: menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei prăbușiri economice bruște. Am avut o încercare cu domnul Tomac, pe care, pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut de la partide, am fost convins că va trece; am avut niște surprize și apoi am ales, fără să intru în joc de partid, varianta pe care am considerat-o cu cele mai mari șanse de a trece în Parlament, în condițiile în care niciunul dintre partide nu a venit cu o variantă de majoritate. Varianta Veștea am considerat-o potrivită pentru a obține o majoritate.”

Nicușor Dan a mai spus că Adrian Veștea are foarte multe calități care îl recomandă: „Este cineva care a lucrat cu bugete, cu fonduri europene, care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. pentru un politician singura evaluare e evaluare pe care ți-o dau oamneii. În nenumărate rânduri de alegeri a câștigat detașat. Este serios și oamneii apreciază ceea ce a făcut”.

„Suntem după şase săptămâni de când guvernul a căzut, nu trebuia să cadă, evident, şi nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat, că în spaţiul public fiecare are o opinie despre asta. Suntem după şase săptămâni în care niciun partid nu a venit la preşedinte să spună, în urma discuţiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate. Şi varianta Veştea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate şi a ieşi în sfârşit din criza asta, guvernul să aibă atribuţii depline, să închidem PNRR şi toate celelalte”, a mai afirmat el.

Președintele Nicușor Dan a avut și o primă reacție, joi, în legătură cu încercarea premierului desemnat Adrian Veștea de a obține voturile necesare pentru învestitură de la AUR și alți parlamentari suveraniști. „Trebuie să ne asigurăm că un guvern are majoritate, cu condiția unei direcții pro-occidentale”, a declarat președintele.

Întrebat despre posibilitatea ca învestirea guvernului Veștea să se facă cu voturi de la AUR, președintele a răspuns: „Când l-am desemnat, l-am desemnat să facă o majoritate”.