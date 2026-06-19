PSD pune opt condiții pentru susținerea lui Veștea. Pe listă: fără austeritate, majorarea salariului minim și indexarea pensiilor

1 minut de citit Publicat la 16:25 19 Iun 2026 Modificat la 16:25 19 Iun 2026

Social-democrații susțin că România are nevoie de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline. FOTO: Hepta

PSD condiționează susținerea în Parlament a Guvernului Veștea de includerea în Programul de guvernare a unui pachet de măsuri economice și sociale, printre care oprirea austerității, protejarea puterii de cumpărare, reducerea birocrației, sprijinirea investițiilor și agriculturii, precum și extinderea programului „Masă caldă” în școli. Social-democrații susțin că România are nevoie de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, capabil să oprească declinul economic și să relanseze economia.

Măsurile cerute de PSD unui viitor Guvern Veștea pentru protejarea populației și pentru relansarea economică sunt:

⁠Oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Potrivit PSD, măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat.

Pachetul anti-inflație, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, precum și prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum.

Reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli.

⁠Reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici.

Debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.

⁠Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme.

⁠Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor în sectoarele strategice, susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc.

⁠Susținerea agriculturii și a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenționată.

Premierul propus, Adrian Veștea, a prezentat marți seară, la "Sinteza Zilei”, prioritățile viitorului guvern, dacă va primi votul de învestitură. Acesta a indicat finalizarea PNRR, operaționalizarea Programului SAFE, aderarea României la OCDE și reducerea deficitului bugetar drept cele mai urgente obiective ale mandatului.