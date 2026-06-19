"Nu este Europa noastră”: Macron și Sanchez atacă planul UE pentru centrele de returnare a migranților

Coaliția, condusă de Danemarca și Italia, doi susținători fermi ai externalizării politicilor migratorii, dorește să „meargă înainte cât mai rapid cu soluții bazate în țări terțe”. Foto: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul spaniol Pedro Sánchez au criticat dur ideea taberelor de deportare din afara Uniunii Europene, plasându-și țările în coliziune cu decizia care se conturează la Bruxelles privind reforma migrației, potrivit Euronews.

În cadrul unui summit desfășurat vineri, 19 lideri din blocul comunitar au semnat o declarație comună prin care cer „utilizarea deplină” a unei noi legi europene care permite construirea așa-numitelor „centre de returnare”, destinate găzduirii migranților ale căror cereri de azil au fost respinse.

Coaliția, condusă de Danemarca și Italia, doi susținători fermi ai externalizării politicilor migratorii, dorește să „meargă înainte cât mai rapid cu soluții bazate în țări terțe”.

Însă pentru Macron și Sánchez, această direcție contravine valorilor europene și riscă să irosească resurse financiare și să afecteze relațiile cu Africa vecină.

„Nu sunt sigur că aceasta este Europa noastră. Nu știu dacă acestea sunt principiile fundamentale pe care a fost construită Europa noastră”, a declarat Macron la finalul summitului de vineri.

„Și nici nu cred că este eficient. Dovada este că nu am văzut pe nimeni să o facă să funcționeze până acum”, a continuat el, subliniind nemulțumirea sa fermă. (Italia a înființat centre de migrație pe teritoriul Albaniei, dar nu a atins obiectivele așteptate.)

„Am mult respect pentru oricine vrea să facă acest lucru. Dar nu sunt de acord, nici pragmatic, nici în principiu. Cred că nu are legătură cu politica europeană.”

Macron a spus că Franța susține legi mai dure pentru reducerea migrației ilegale, dar a tras o linie roșie în privința transferului fizic al migranților în țări îndepărtate în care aceștia nu au ajuns niciodată. Această posibilitate, considerată mult timp un subiect tabu, este permisă în cadrul unei versiuni revizuite a Regulamentului de returnare, descris drept „cea mai strictă lege migrației adoptată vreodată”.

„Există, de fapt, o întrebare legată de aceste faimoase centre de returnare în țări terțe. Franța nu susține această politică. Noi suntem pentru o politică de returnare mai eficientă. Dar, în primul rând, nu am văzut niciodată un astfel de centru funcționând într-o țară terță”, a spus Macron.

„Vă invit să vă gândiți ce înseamnă, în practică: asta înseamnă că oamenii care nu vor să se întoarcă în țara lor de origine sau nu pot fi returnați vor fi trimiși într-o țară terță, care îi va accepta în schimbul banilor.”

Macron a ironizat termenul de „soluții inovatoare”, folosit frecvent de susținătorii externalizării migrației, și a pus sub semnul întrebării ideea că țările gazdă ar respecta drepturile omului în schimbul unor stimulente financiare.

„Sunt un mare susținător al inovației în țara mea”, a spus el, menționând că va participa ulterior la festivalul Vivatech din Paris. „Dar sunt întotdeauna foarte atent când vine vorba de inovație în domeniul valorilor și al drepturilor omului. Permiteți-mi să am această rezervă.”

Între timp, Sánchez, critic vocal al acestor măsuri, a declarat că taberele de deportare ar fi un răspuns „absolut ineficient” și „inutil” la migrația neregulată.

„Este un miraj, dacă vreți, care va risipi pur și simplu resurse economice, iar Europa nu are multe”, a spus liderul spaniol după summitul de la Bruxelles.

„În al doilea rând, transmite un mesaj greșit țărilor de origine și de tranzit, cu care ar trebui să colaborăm, să cooperăm și să arătăm empatie.”

Macron a reluat preocupările legate de imaginea internațională și a insistat că nu va permite utilizarea fondurilor UE pentru construirea acestor centre de deportare, pe care le consideră „nici eficiente, nici conforme cu principiile noastre”.

„Uneori auzim unul sau altul stat care promovează politici în relația cu continentul african. Succes la a ne apăra credibilitatea pe aceste continente, explicând că vom folosi banii pentru investiții ca să construim centre de returnare acolo”, a spus el.

„În ce lume trăim?”