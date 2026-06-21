Aproape toți israelienii consideră că Iranul a câștigat războiul cu SUA și Israel

Foto: Getty Images

O majoritate covârşitoare de 92% dintre israelieni consideră că Iranul a ieşit victorios din războiul lansat de SUA şi Israel pe 28 februarie, conform datelor unui sondaj de opinie realizat de Universitatea Ebraică şi publicat duminică, informează dpa, citată de Agerpres.

Potrivit sondajului, realizat în cooperare cu Institutul Agam, 83% dintre israelieni cred că această campanie militară slăbeşte securitatea pe termen lung a Israelului, în timp ce 86% sunt de părere că rezultatul obţinut în urma războiului este negativ.

În jur de 73% dintre respondenţi au spus că nu sunt de acord cu afirmaţia premierului Benjamin Netanyahu conform căreia Israelul a obţinut rezultate semnificative şi a înlăturat o ameninţare existenţială, iar 88% dintre cei chestionaţi afirmă că ţara nu a reuşit să îşi atingă obiectivele sau le-a atins doar parţial.

Cu privire la prestaţia premierului Netanyahu, 56% dintre israelieni consideră că acesta a gestionat prost campania militară.

Sondajul a fost realizat în perioada 17-20 iunie pe un eşantion reprezentativ de 3.644 de israelieni care au împlinit vârsta de 17 ani.