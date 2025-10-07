Ode pentru Putin, de ziua lui. Kim Jong Un îl numește „cel mai apropiat camarad al meu”. I-au scris și Lukașenko, Dodon sau Kadîrov

Vladimir Putin și Kim Jong Un. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin primește, marți, mesaje cu ocazia zilei sale de naștere. Lideri politici din Rusia, patriarhul și televiziunile de stat îi dedică mesaje de propagandă, adevărate ode pentru liderul de la Kremlin. De asemenea, prietenii dictatori ai lui Putin i-au transmis mesaje oficiale de ziua sa.

„Cel mai apropiat camarad al meu, Vladimir Putin, îți transmit sincerele și călduroasele mele felicitări cu ocazia importantei tale zile de naștere”, i-a scris Kim Jong Un, dictatorul nord-coreean. „Datorită conducerii dumneavoastră înțelepte și devotamentului patriotic, Federația Rusă își demonstrează acum gloria de putere mondială”, i-a mai transmis acesta, potrivit agenției de presă nord-coreene.

Și președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, i-a transmis urări de ziua de naștere lui Putin.

„Poporul rus asociază ferm numele dumneavoastră cu realizări sociale semnificative, dezvoltare economică dinamică, consolidarea statalității și suveranității naționale, precum și cu autoritatea crescândă și rolul sporit al Rusiei în lume”, se arată în mesajul său. „Poziția și determinarea dumneavoastră principială, dedicarea față de datorie și înțelepciunea politică, devotamentul excepțional față de Patrie și voința fermă în apărarea intereselor sale naționale v-au adus recunoaștere publică și respectul colegilor dumneavoastră străini”.

Igor Dodon l-a felicitat pe Putin de ziua lui cu un mesaj în numele cetățenilor moldoveni care în urmă cu o săptămână au respins la vot forțele pro-ruse. „Cetățenii din Moldova văd în Rusia un partener și aliat de încredere”, i-a transmis Dodon.

„Prieteni! Astăzi este o zi specială pentru întreaga țară — ziua de naștere a liderului nostru național, Comandantul Suprem, Președintele Rusiei, Vladimir Vladimirovici Putin. Este un om care și-a legat strâns viața de marea noastră țară și a devenit o parte integrantă a istoriei sale contemporane”, a scris și liderul cecen Ramzan Kadîrov.

În plan intern, televiziunile din Rusia dedică momente pentru ziua de naștere a lui Putin, în timp ce Patriarhul Kirill l-a felicitat pe Vladimir Putin cu ocazia zilei sale de naștere, „exprimându-și recunoștința deosebită pentru atenția acordată Bisericii Ortodoxe Ruse și pentru sprijinul acordat inițiativelor sale sociale.”