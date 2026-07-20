Parlamentarii Tisza susțin, în unanimitate, propunerea lui Peter Magyar pentru funcția de președinte. Cine este Judit Polgar

Parlamentul de la Budapesta are la dispoziţie maximum 30 de zile pentru a alege un succesor pentru Sulyok. Foto: Getty Images

Legenda șahului Judit Polgar, propunerea-surpriză anunțată de premierul Peter Magyar pentru funcția de președinte, are susținerea în unanimitate a parlamentarilor Tisza. O decizie finală privind nominalizarea acesteia va fi luată la următoarea lor reuniune, a declarat luni Andrea Bujdoso, liderul grupului parlamentar, potrivit Agerpres.

Premierul maghiar Peter Magyar a anunțat duminică că îi va propune lui Polgar, considerată pe scară largă drept cea mai bună jucătoare de şah din toate timpurile, să preia rolul, în mare parte ceremonial, de preşedinte până la adoptarea unei noi Constituţii.

„Țara noastră are nevoie de unitate, de pace și de un președinte de care toți ungurii să poată fi mândri. Numele lui Judit Polgar a fost sinonim cu talentul și perseverența timp de decenii”, a declarat Magyar într-o postare pe Facebook.

Amintim că sâmbătă preşedintele în exerciţiu Tamas Sulyok a semnat un amendament constituţional adoptat în prealabil de partidul Tisza care a pus capăt mandatului său de preşedinte.

Alegerea unui nou preşedinte şi elaborarea unei noi constituţii sunt elemente cheie ale demersului lui Magyar de a destructura bastioanele de putere ale fostului premier Viktor Orban, demers pentru care Magyar afirmă că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor, relatează Agerpres.

Magyar a pus capăt guvernării de 16 ani a partidului Fidesz, condus de Orban, printr-o victorie electorală zdrobitoare în luna aprilie.

Noul președinte al Ungariei va fi ales Parlament

Parlamentul unicameral al Ungariei, în care partidul lui Magyar deţine o majoritate de două treimi din cei 199 de deputaţi ce îi permite modificarea oricărei legi, va alege un nou preşedinte care îşi va exercita funcţia până la intrarea în vigoare a noii Constituţii preconizate sau pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Legislativul are la dispoziţie maximum 30 de zile pentru a alege un succesor pentru Sulyok.



Fidesz, acum în opoziţie, a criticat dur propunerea lui Magyar de a o nominaliza pe Polgar drept următorul preşedinte al ţării. Într-un comunicat, partidul lui Orban a respins ca fiind „irelevantă” întrebarea dacă Polgar este aptă să conducă ţara, întrucât Ungaria este acum o „dictatură autoritară”, în urma demiterii preşedintelui Tamas Sulyok, a relatat portalul de ştiri 24.hu, citat luni de MTI şi EFE.



Statul de drept şi democraţia constituţională nu funcţionează în prezent în Ungaria, a acuzat Fidesz.



În ce-l priveşte, partidul de opoziţie „Patria Noastră” (Mi Hazank) a afirmat luni că îşi va propune propriul candidat la preşedinţie, însă nu a desemnat încă pe cineva.



Vicepreşedinta formaţiunii, Dora Duro, a apreciat între altele în faţa presei la Parlament că preşedintele în exerciţiu Tamas Sulyok „s-a sustras responsabilităţii semnând al 17-lea amendament la Legea Fundamentală fără a spune un cuvânt şi într-o manieră, în esenţă, servilă” şi a notat că, deşi premierul Magyar a vorbit despre „consultări publice ample”, a şi anunţat numele candidatei.



Întrebată în legătură cu eventuale preocupări privind posibilitatea ca Polgar „să devină preşedinte deţinând cetăţenia unei alte ţări”, Dora Duro a spus că ar „dori ca această informaţie de presă să fie confirmată” şi că „ea ridică, într-adevăr, probleme foarte serioase”.



Într-un discurs rostit luni în parlament, premierul Magyar a insistat că „iubirea necondiţionată faţă de ţară este o cerinţă esenţială pentru viitorul candidat la preşedinţia Republicii”, a mai consemnat MTI.



Ungaria a fost condusă ani la rând de politicieni de carieră şi de „jurişti excelenţi”, care „cunoşteau regulile puterii, labirintul legilor şi normele constituţionale. Cu toate acestea, au transformat statul şi legislaţia în instrumente pentru propriile interese”, a afirmat el.

Magyar a spus „preşedintele trebuie să fie o persoană care veghează asupra unităţii naţiunii şi a respectării ordinii constituţionale. Poate fi biolog, istoric, medic, artist sau jurist, cu condiţia ca integritatea şi parcursul său de viaţă să demonstreze capacitatea de a-şi exercita rolul cu fermitate, onestitate, perseverenţă şi patriotism. Esenţial este să iubească ţara în mod necondiţionat”.

Cine este Judit Polgar

Inițial, Judit Polgar a fost propusă pentru această funcție de 16 personalități din domeniul științei, culturii și sportului, într-o scrisoare trimisă președintei Parlamentului, Agnes Forsthoffer. Între cei care a semnat scrisoarea se află și Ernő Rubik, inventatorul cubului Rubik.

Născută la Budapesta, Polgár, care va împlini 50 de ani peste câteva zile, a fost cea mai bine clasată jucătoare de șah din lume timp de 26 de ani, până la retragerea sa din 2014, relatează The Guardian. Ea a fost de cinci ori campioană olimpică, mare maestru internațional și a fost decorată cu ordinul ungar Sf. Ștefan.

La vârsta de 15 ani, a devenit cel mai tânăr mare maestru din lume, doborând recordul stabilit în 1958 de Bobby Fischer.