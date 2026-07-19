Legenda șahului, Judit Polgar, este propunerea-surpriză a lui Magyar pentru președinția Ungariei

<1 minut de citit Publicat la 22:13 19 Iul 2026 Modificat la 22:13 19 Iul 2026

Judit Polgar. sursa foto: Getty

Premierul ungar Peter Magyar a anunțat că se va întâlni luni cu șahista Judit Polgar, căreia intenționează să-i propună preluarea funcției de președinte al Ungariei, notează Agerpres.

Șeful guvernului de la Budapesta a mărturisit că ar considera o onoare ca marea maestră să accepte această funcție.

„Numele ei a fost sinonim cu talentul şi perseverenţa timp de decenii”, a adăugat el.

Magyar a amintit că Polgar a ocupat primul loc în clasamentul mondial al șahistelor vreme de 26 de ani. Ea a fost de cinci ori campioană olimpică, deține titlul de mare maestru internațional și a fost distinsă cu ordinul ungar „Sf. Ștefan”. Cu doar câteva săptămâni în urmă, a fost aleasă membră a Christ's College din cadrul Universității Cambridge.

Respectul de care se bucură, a mai precizat politicianul, „nu vine din afilieri sau relaţii, ci de la talentul ei excepţional, de la strădanii, de la rezistenţa fără egal şi integritate”.