Parlamentul Ungariei a votat pentru tăierea indemnizațiilor demnitarilor cu 40%. Salariul lui Péter Magyar se înjumătățește

Parlamentul ungar a decis asupra unui proiect de lege care ar putea duce la una dintre cele mai mari reduceri salariale. Foto: Getty Images

Parlamentul de la Budapesta a votat luni un proiect de lege care va reduce semnificativ salariul parlamentarilor, miniștrilor și al prim-ministrului. Salariul de bază al demnitarilor va fi redus cu aproape 900.000 de forinți (aproximativ 2.300 de euro), dar venitul lunar al unor politicieni de rang înalt ar putea suferi o scădere de până la 40%, de câteva milioane de forinți în cadrul noului sistem, potrivit vg.hu.

Parlamentul ungar a decis asupra unui proiect de lege care ar putea duce la una dintre cele mai mari reduceri salariale pentru politicienii din Ungaria din ultimii ani. Partidele de opoziție au votat, de asemenea, în favoarea propunerii Partidului Tisza.

Pe baza promisiunii anterioare a guvernului condus de Péter Magyar , beneficiile prim-ministrului, miniștrilor, secretarilor de stat, membrilor parlamentului și, ulterior, ale primarilor și ale unor lideri de stat ar urma să se reducă semnificativ.

Baza sistemului actual a fost o reglementare din 2018 care a legat salariul de bază al unui membru al parlamentului de salariul mediu brut din economia națională. Drept urmare, salariile politicienilor au crescut automat odată cu creșterea rapidă a salariilor din ultimii ani. În 2026, salariul de bază al unui membru al parlamentului va fi de 2,18 milioane de forinți brut pe lună (aproximativ 5.500 de euro).

Un parlamentar ar putea pierde aproape nouă sute de mii de forinți

Conform propunerii care tocmai a fost adoptată , multiplicatorul triplu utilizat pentru calcularea salariului de bază va fi redus la 1,8. Aceasta înseamnă că salariul de bază brut actual de 2.182.488 HUF va scădea la aproximativ 1.309.493 HUF.

Schimbarea este deosebit de semnificativă deoarece aproape fiecare element al sistemului salarial parlamentar se bazează pe acest salariu de bază.

Mulți funcționari din parlament nu numai că își primesc salariul de bază, dar au dreptul și la un salariu majorat cu diverși multiplicatori.

În sistemul actual: un președinte de comisie primește dublul salariului de bază, un lider de facțiune de 2,7 ori, iar Președintele Camerei Reprezentanților primește o indemnizație stabilită pe baza unui multiplicator multiplu.

Dacă propunerea este acceptată, și aceste poziții vor valora automat mai puțin.

Salariile vicepreședinților și ale unor lideri de facțiuni vor fi reduse de la 4,36 milioane de forinți la 3,14–3,47 milioane de forinți. Propunerea ar reduce, de asemenea, diverse bugete operaționale.

Bugetul pentru utilizarea apartamentelor sau hotelurilor ar fi redus cu 31%, bugetul pentru închirierea birourilor cu 52%, iar bugetul pentru salariile angajaților cu 30%.

Alocația pentru locuință va fi redusă de la 763,8 mii de forinți pe lună la 523,8 mii de forinți, limita chiriei pentru birouri de la 2,2 milioane de forinți la 1,05 milioane de forinți, plafonul salarial al angajaților va fi redus de la 7,2 milioane de forinți la cinci milioane de forinți.

De asemenea, alocația separată pentru telefonul mobil va fi eliminată, dispozitivul și abonamentul vor continua să fie furnizate de Biroul Adunării Naționale, dar taxa va fi dedusă din onorariu. Alocația lunară de combustibil pentru 2.500 de kilometri pentru parlamentarii din Budapesta va dispărea și ea, dar suma de pe cardul de combustibil va putea fi folosită și pentru transportul public.

Salariul prim-ministrului va fi, de asemenea, redus drastic

Cea mai mare atenție s-a concentrat, în mod firesc, asupra salariului prim-ministrului. Conform regulilor actuale, salariul prim-ministrului, onorariul deputatului și alte beneficii conexe combinate pot depăși deja 8 milioane de forinți pe lună (aproximativ 20.300 de euro). Conform mai multor calcule, veniturile lui Viktor Orbán ar fi putut depăși acest prag psihologic în acest an.

Péter Magyar a declarat anterior că, în noul sistem, salariul de bază al prim-ministrului va fi de 2,3 milioane de forinți brut, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din nivelul actual. Potrivit prim-ministrului, venitul total al prim-ministrului va fi de aproximativ 3,8 milioane de forinți brut (9.700 euro). Aceasta înseamnă că salariul prim-ministrului ar putea suferi o reducere lunară de până la 4-5 milioane de forinți.

Schimbarea este semnificativă și în cazul membrilor guvernului. Salariile miniștrilor se situează în prezent în jurul a 3,9 milioane de forinți (9.800 de euro), care în multe cazuri sunt însoțite de indemnizații parlamentare. Astfel, venitul lunar total al unui ministru poate ajunge la peste 5-6 milioane de forinți (15.000 euro).

Un pas rar chiar și după standardele internaționale

Problema a fost sensibilă și pentru că salariile politicienilor maghiari au crescut excepțional de rapid în ultimii ani, chiar și după standardele europene.

Conform analizelor anterioare, salariul prim-ministrului ungar a fost unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană în comparație cu salariul mediu. Pe baza unei comparații din 2024, salariul prim-ministrului a fost de aproape zece ori mai mare decât salariul mediu.

Amendamentul actual reduce considerabil acest raport, dar chiar și după reducere, salariul de bază al unui reprezentant ar depăși cu mult salariul mediu maghiar: conform calculelor actuale, acesta ar rămâne de aproximativ 1,8 ori această sumă.

Deși parlamentul a decis acum asupra salariilor parlamentarilor și membrilor Executivului, guvernul a indicat deja că indemnizațiile primarilor ar putea fi, de asemenea, pe ordinea de zi. Acest lucru a stârnit dezbateri serioase în sectorul administrației locale.

Situația din Ungaria contrastează cu discuțiile din România, în contextul noii legi a salarizării. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat pe 27 mai că a primit mandat din partea Guvernului pentru a discuta cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterii salariilor demnitarilor până în anul 2031, în contextul renegocierii finale a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Inițial însă noua grilă de salarizare prevedea pentru parlamentari o creștere a salariului net de la 10.951 de lei la 14.391 de lei pe lună, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 3.000 de lei lunar pentru fiecare parlamentar.