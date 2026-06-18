Partidul Comunist din Cuba anunță „transformarea economică și socială” a insulei cu reforme capitaliste, la presiunea lui Donald Trump

Regimul de la Havana, care poartă negocieri cu guvernul american, a anunțat posibile noi oportunități de investiții într-un număr mare de sectoare, atât pentru cubanezii care locuiesc pe insulă, cât și pentru cei din străinătate. Foto: Profimedia Images

Cuba își regândește modelul economic la presiunea administrației lui Donald Trump și urmează să facă reforme în mai multe domenii, într-o încercare de a preîntâmpina o acțiune militară a armatei americane pe insulă, relatează France24. Partidul Comunist din Cuba a aprobat, miercuri, un pachet de reforme menit să deschidă sectoare ale economiei pentru investiții private și să amelioreze grava criză economică prin care trece insula.

Televiziunea de stat cubaneză a relatat despre „aprobarea de către Comitetul Central al Partidului pentru noile propuneri pentru transformare economică și socială”.

Măsurile propuse includ „atragerea de capital” de la cubanezii din diaspora și reducerea dimensiunilor statului. Propunerile au fost discutate la o sesiune plenară extraordinară a partidului.

Cu puțin timp în urmă, măsurile fuseseră aprobate și de Raul Castro, liderul de facto al Cubei și partidului comunist de pe insulă.

Castro conduce Cuba din umbră în continuare

Deși s-a retras voluntar de la putere în 2018, Raul Castro continuă să exercite o influență și o autoritate uriașă. Se consideră că actualul președinte, „Miguel Diaz-Canel” este doar o marionetă și un „lider-paravan” folosit de Castro pentru a da o nouă față regimului autoritar de la Havana.

Recent, însă, amenințările tot mai dese ale americanilor și campania de influență pornită de administrația Trump, mai ales la presiunea șefului diplomației, Marco Rubio, american de origine cubaneză, au făcut regimul de la Havana să-și recalculeze prioritățile.

Castro a fost inclusiv pus sub acuzare în America, semnalul că SUA nu vor mai tolera prea mult un regim cubanez ostil.

După răpirea lui Maduro și transformarea Venezuelei într-un client docil, SUA și-au reorientat atenția spre Cuba, însă războiul din Iran a întârziat o acțiune decisivă împotriva statului caraibian. Acum, cu războiul din Iran aproape „rezolvat”, americanii ar putea să treacă la acțiune și împotriva Cubei.

În același timp, pierderea Venezuelei ca aliat și blocarea fluxurilor de petrol pe insulă de către americani au dus la acutizarea crizei economice din Cuba. Țara se confruntă cu una dintre cele mai grele perioade – marcată de pene de curent pe aproape tot teritoriul țării și de o penurie aproape generalizată la bunuri de bază.

Nu este încă clar, însă, dacă reformele vor fi suficiente pentru a-l îndupleca pe Donald Trump.

Resuscitarea Cubei

Blocada petrolieră impusă de Donald Trump în ianuarie a adus economica deja muribundă a Cubei în pragul colapsului generalizat. Penele de curent au durat de multe ori și câte 30 de ore, iar penuria de hrană, combustibil, apă potabilă și medicamente a pus o presiune uriașă pe populația deja puternic afectată de criză.

„Salut orice schimbare care ar putea resuscita pacientul muribund”, a declarat, pentru AFP, proprietarul unui mic supermarket privat din Havana, care a cerut să nu-i fie dezvăluită identitatea, într-o aluzie deloc subtilă la starea economiei cubaneze.

Regimul de la Havana, care poartă negocieri cu guvernul american, a anunțat posibile noi oportunități de investiții într-un număr mare de sectoare, atât pentru cubanezii care locuiesc pe insulă, cât și pentru cei din străinătate.

Înainte de adoptarea măsurilor, premierul Manuel Marrero a fost citat de guvern într-un mesaj publicat pe Twitter, în care a dat asigurări că reformele „nu implică sub nicio formă renunțarea statului la responsabilitatea sa socială”.

Afacerile private, care pot avea până la 100 de angajați, au fost autorizate în 2021 și au devenit o componentă din ce în ce mai importantă a economiei insulei.

Diaz-Canel a declarat că investitorii cubanezi vor beneficia de aceleași condiții ca investitorii străini, dintre care unii s-au retras recent din Cuba din cauza sancțiunilor americane.

El a anunțat, de asemenea, că intenționează să reducă aparatul de stat prin desființarea unor ministere și diminuarea numărului de funcționari publici.

Unele dintre reformele anunțate nu fac decât să reia propuneri mai vechi, precum acordarea unei autonomii sporite întreprinderilor de stat, care generează aproximativ 80% din activitatea economică.