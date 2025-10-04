Pasagerii unui zbor internațional au trăit momente șocante: după 9 ore de călătorie, avionul s-a întors de unde a plecat

<1 minut de citit Publicat la 20:00 04 Oct 2025 Modificat la 20:20 04 Oct 2025

Când se afla la 9,4 km, în spațiul aerian al Azerbaidjanului, piloții au decis să schimbe direcția de zbor și să facă o întoarcere. Foto: Getty Images

Un avion Airbus A380 al companiei Singapore Airlines, care trebuia să ajungă la Singapore, s-a întors în Germania după ce a efectuat o întoarcere bruscă deasupra Azerbaidjanului, în dimineața zilei de 25 septembrie 2025, scrie airlive.net.

Zborul SQ325 a decolat de pe aeroportul din Frankfurt joi seara, la ora locală 21:56 (CEST), fiind programat să dureze aproximativ 12 ore până în Asia. Aeronava implicată, înmatriculată 9V-SKU, a urcat la altitudinea de peste 10,6 km, urmând o rută care a traversat Cehia, Slovacia, Ungaria, România și Turcia.

Când se afla la 9,4 km, în spațiul aerian al Azerbaidjanului, piloții au decis să schimbe direcția de zbor și să facă o întoarcere deasupra Mării Caspice, ca urmare a unei posibile probleme tehnice.

După aproape 8 ore și 55 de minute de la plecare, aeronava a revenit la Frankfurt, unde a aterizat pe pista 07R și a fost direcționată către o zonă izolată a aeroportului.

Deocamdată, Singapore Airlines a confirmat doar că zborul a fost „întârziat”, fără a oferi detalii suplimentare despre natura incidentului.