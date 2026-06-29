Pe mai multe plaje din Bulgaria au apărut pete de păcură. Guvernul susține că au venit din mare și că sunt foarte vechi

1 minut de citit Publicat la 17:36 29 Iun 2026 Modificat la 17:40 29 Iun 2026

Poluare cu reziduuri petroliere pe plajele din Bulgaria. Sursă foto: Ministerul bulgar al Transporturilor și Comunicațiilor

Reziduuri de petrol au fost descoperite pe mai multe plaje de la Marea Neagră din Bulgaria, scrie luni publicația azeră Caliber.

Cea mai gravă situație a fost raportată în apropiere de Ahtopol, unde au fost găsite bucăți mici de păcură semisolidă în mare, de-a lungul țărmului și pe stâncile de coastă, adaugă sursa azeră, care citează postul de televiziune bulgar BTV.

Contaminări similare au fost raportate și pe plajele din Burgas, Sozopol și Sinemoreț.

Situația este comentată în numeroase postări și reacții pe rețelele sociale.

Autoritatea bulgară de inspecție sanitară a confirmat contaminarea, atât pentru apa de mare, cât și pentru zonele de coastă și notificat operatorii plajelor și administrațiile locale să treacă la curățare.

Experții spun că poluarea litoralului bulgăresc nu este legată de un accident recent sau de o deversare de petrol.

Ei avansează ipoteza că e vorba de fracțiuni reziduale de petrol care au rămas în mare mult timp.

Potrivit specialiștilor, identificarea sursei originale a unei astfel de contaminări este practic imposibilă în situația dată.

Minister bulgar: Depozitele de gudron de-a lungul coastei nu sunt rezultatul unei deversări recente de petrol în apele Mării Negră

Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor și Administrația Maritimă din Bulgaria au difuzat un comunicat în care susțin că depozitele de gudron observate în ultimele zile pe plajele nordice și sudice la Marea Neagră reprezintă efectele poluării cu petrol învechit, prezentă în mediul marin pentru o perioadă lungă de timp, și nu rezultatul unui accident recent.

Reziduurile au fost aduse la țărm de valuri împreună cu resturi marine între 15 și 20 iunie.

Potrivit instituțiilor bulgărești, este vorba de fracțiuni grele reziduale de țiței sau produse petroliere care au suferit procese naturale de alterare în timp, inclusiv evaporarea componentelor ușoare, dispersarea, oxidarea și biodegradarea.

În apele mai reci, acestea se solidifică și se scufundă, în timp ce în condiții mai calde, se înmoaie și se ridică la suprafață, adesea aderând la alge marine sau alte resturi plutitoare.

Din cauza modificărilor semnificative ale compoziției chimice și caracteristicilor fizice ale substanței, nu este posibil să se determine vârsta sau sursa specifică a poluării.

Această realitate face practic imposibilă identificarea nava sau navele responsabile de poluare.

Bilele de gudron de acest tip pot călători pe distanțe semnificative, inclusiv peste granițele naționale, înainte de a fi aduse de țărm.

Ministerul bulgar a precizat că va continua să colaboreze instituțiile naționale și cu autoritățile locale pentru a se asigura că resturile aduse de țărm sunt curățate prompt și îndepărtate fără a perturba sezonul turistic.