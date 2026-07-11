Pentagonul a desecretizat noi dosare despre OZN-uri. Nimeni nu știe ce e obiectul „misterios și întunecat” dintr-o înregistrare video

Armata SUA a desecretizat zeci de noi dosare legate de OZN-uri. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Pentagonul a desecretizat vineri noi documente despre așa-numitele Fenomene Anormale Neidentificate (de la „Unidentified Anomalous Phenomena” - UAP), actuala denumire sub care e încadrat fenomenul OZN-urilor. Printre acestea, se regăsește și mărturia unui pilot militar care a declarat că că văzut un obiect misterios care nu semăna cu nimic din tot ceea ce văzuse în 28 de ani de carieră, informează CBS.

În total, Pentagonul a declasificat 40 de astfel de dosare - 14 doumente, 19 clipuri video, patru înregistrări audio și trei fotografii.

Dosarele provin de la armată, NASA, CIA, FBI și Departamentul Energiei SUA și sunt similare, din punct de vedere al conținutului, cu celelalte dezvăluiri făcute lunile trecute.

Aproape jumătate din aceste dosare sunt datate începând din 2010 și prezintă imagini filmate în infraroșu de camerele video ale armatei americane, surprinse în mai multe regiuni ale lumii, din Atlantic, vestul Pacificului sau Orientul Mijlociu.

Într-un incident petrecut în Atlantic și datat 2020 e prezentat un obiect misterios „întunecat de culoare maronie, de aproximativ 4-5 metri înălțime”, conform declarației unui pilot al Marinei SUA, declarație masiv cenzurată.

? Enhanced Slow Motion Of The Craziest UFO Video Ever Released By The Pentagon ?



This thing is WILD!!!!!!!!!!!! https://t.co/M9ioFp4iYD pic.twitter.com/ZgiuNIOE9n — Interstellar (@InterstellarUAP) July 10, 2026

„Structural, părea să fie un balon mare, cumva deformat, dar nu am putut verifica asta în timp ce am trecut pe lângă el”, a precizat un militar, responsabil cu radarul și sistemele de armament, în cadrul unei aeronave militare a US NAvy. „După asta, ne-am întors la portavion, unde am aterizat fără incidente”.

O mărturie inedită aparține unui pilot militar, făcută în 2019, în zona estică a Statelor Unite.

„Am observat un obiect cu caracteristici de zbor care nu semănau cu nimic din ce văzusem în cei 28 de ani în care am fost pilot în Forțele Aeriene și Forțele Navale”, a spus militarul american.

„Sub noi era un obiect de mici dimensiuni care părea să se deplaseze în linie dreaptă, venind din direcție opusă, la viteză mare. I-am înregistrat evoluția 10-15 secunde, înainte să apăs butonul de înregistrare video. Când am mărit imaginea și am încercat să obțin o rezoluție mai bună, obiectul a dispărut, cu viteză mare, din obiectiv și nu am mai reușit să-l reîncadrez. În urma analizei de zbor, obiectul părea a fi rectangular. Alte persoane, cu un nivel de experiență la fel de mare sau chiar mai mare decât a mea, nu au putut să descrie ce fel de obiect a fost”, a declarat pilotul american.