SUA au desecretizat dosarele legate de OZN-uri. Ce au văzut astronauții NASA ajunși pe Lună. „Era ca un tren care venea spre mine”

„Fenomen anormal” fotografiat de astronauții NASA din cadrul misiunii Apollo 12 pe Lună, în 1969. Foto: Departamentul de Război al SUA

Departamentul de Război al SUA a publicat vineri noi documente desecretizate referitoare la așa-numitele Fenomene Anormale Neidentificate (Unidentified Anomalous Phenomena - UAP), actuala denumire folosită de autoritățile americane pentru obiectele zburătoare neidentificate (OZN-uri). Printre documentele, fotografiile și înregistrările desecretizate se numără și transcripturi ale misiunilor Apollo din anii '60-'70, în care astronauții NASA ajunși pe Lună au raportat astfel de fenomene și au realizat inclusiv fotografii cu presupuse OZN-uri.

Printre documentele desecretizate de NASA se numără cele legate de două misiuni lunare: Apollo 12 (1969) și Apollo 17 (1972).

Apollo 12 a fost a doua misiune NASA - în noiembrie 1969 - în care astronauții americani au aselenizat pe suprafața Lunii. Un document desecretizat vineri prezintă un fragment din stenograma discuției surprinse între astronauții de la bordul vehiculului lunar și centrul misiunii NASA de pe Pământ.

Astronauții au raportat de două ori apariția unor „fenomene neidentificate”: un fenomen care a durat o oră, în a cincea zi a misiunii și un alt fenomen care a durat două minute în a șasea zi ale misiunii.

Transcriptul convorbirilor prezintă cum pilotul modulului lunar (LMP-LM), Alan L. Bean descrie centrului misiunii NASA că a obserrvat „particule” și „flash”-uri luminoase „zburând în spațiu”.

Extras NASA din stenograma misiunii Apollo 12. Sursa: Departamentul de Război al SUA

„Le văd venind din spatele meu, din stânga. Prima oară am crezut că sunt particule care provin de la boilerul de apă, dar acum văd că evadează din câmpul gravitațional al Lunii. Se îndepărtează și o iau în sus, spre stele”, a spus Alan L. Bean.

Astronauții misiunii Apollo 12 au făcut și câteva poze ale fenomenelor observate pe Lună.

„Fenomene anormale” fotografiate de astronauții misiunii Apollo 12 pe Lună. Foto: Departamentul de Război al SUA

Fenomene similare au fost observate și de astronauții misiunii NASA Apollo 17 - a șasea și ultima misiune cu echipaj uman pe Lună, care a avut loc în decembrie 1972. În transcrierea convorbirilor dintre misiunea Apollo 17 și centrul misiunii de pe Pământ apar trei momente în care astronauții au raportat „fenomene neidentificate”.

La un moment dat, pilotul modulului de comandă selenar, Ronald Evans, a raportat obsevarea unor „particule sau fragmente foarte luminoase” care „jucau” în jurul vehiculului lunar. Astronautul Harrison „Jack” Schmitt a descris fenomenul ca un joc de artificii de 4 iulie - sărbătoarea națională a SUA.

Astronauții au speculat că fenomenul putea fi cauzat de particule de gheață sau fragmente de vopsea desprinse de pe modulul lunar, dar au adăugat că aprecierea lor „e extrem de hazardată”.

Comandanatul misiunii, Eugene A. Cernan, a raportat ulterior că are probleme cu somnul și că a observat niște „dungi luminoase”. Cernan a descris ulterior mai multe flash-uri luminoase, a căror intensitate a comparat-o cu cea a unui far de la locomotiva unui tren.

„Țin minte că înainte să adorm, am văzut un punct luminos care-mi emitea în fața ochilor flash-uri ca un far - era ca un tren care venea spre mine, dar cu acel flash. E greu de estimat frecvența sau orice altceva, pentru că eram într-o stare de somnolență atunci”, a explicat astronautul Eugene Cernan.

Extras din transcriptul comunicației dintre misiunea Apollo 17 și NASA. Foto: Departamentul de Război al SUA

Conform Pentagonului, desecretizarea dosarelor a fost făcută în cadrul unui „efort insterinstituțional” care include Casa Albă, Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI), Departamentul Energiei (DOE), Biroul pentru Rezolvarea Anomaliilor din Departamentul de Război (AARO), NASA, FBI și alte componente ale comunității de informații a SUA. Departamentul de Război al SUA a anunțat că va publica noi fișiere în zilele următoare.