Peter Magyar a avut prima întâlnire cu Ursula von der Leyen, la Bruxelles. Fondurile europene pentru Ungaria urmează să fie deblocate

Foto: Twitter/@magyarpeterMP

Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei, a anunțat că a avut o discuție „extrem de constructivă și productivă” cu Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Magyar a spus că a convenit cu Von der Leyen că se va întoarce la Bruxelles pe 25 mai, când va fi devenit deja premier, pentru a finalzia acordul politic pentru deblocarea banilor europeni ai Ungariei.

„Am avut o întâlnire extrem de constructivă și productivă cu președinta Comisiei Europene.

Am convenit că, în calitate de prim-ministru al Ungariei, mă voi întoarce la Bruxelles în săptămâna 25 mai pentru a finaliza acordul politic necesar astfel încât Ungaria și poporul ungar să primească, cât mai curând posibil, fondurile europene care li se cuvin — în valoare de câteva mii de miliarde de forinți.

Vreau să îi asigur pe toți că Uniunea Europeană nu impune nicio condiție care să fie contrară intereselor naționale ale Ungariei.

Pe scurt: fondurile europene vor începe în curând să ajungă în Ungaria, permițându-ne să relansăm economia ungară și să oferim ceea ce este necesar pentru o țară funcțională și umană”, a scris Peter Magyar pe Twitter.

I had a highly constructive and productive meeting with the President of the European Commission.



We agreed that, as Prime Minister of Hungary, I will return to Brussels in the week of 25 May to conclude the political agreement necessary for Hungary and the Hungarian people to… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 29, 2026