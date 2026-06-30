Peter Magyar respinge propunerea Comisiei Europene de a interzice accesul în UE al ucrainenilor apți de încorporare. Care e motivul

1 minut de citit Publicat la 21:52 30 Iun 2026 Modificat la 21:52 30 Iun 2026

Premierul maghiar, Peter Magyar. Foto: Getty Images

Ungaria nu va susține propunerea Cosmisiei Europene de a impune restricții bărbaților ucraineni apți de încorporare în armata Kievului, a anunțat marți premierul maghiar Peter Magyar, informează Kyiv Independent.

Magyar a adăugat că, și în cazul în care decizia va fi, totuși, adoptată la nivelul UE, aceasta nu va împiedica Budapeste să accepte etnici unguri care fug în Ungaria, pentru a scăpa de încorporare.

În prezent, în jur de 70.000 - 80.000 de etnici maghiari trăiesc în regiunea ucraineană Transcarpația. Sute de etnici maghiari luptă deja în armata Ucrainei, în acest moment.

Peter Magyar a adăugat că alte 6-7 state europene se opun propunerii Comisiei Europene de restricționare a accesului în UE al bărbaților ucraineni apți de încorporare.

Pe 26 iunie, Comisia Europeană a propus suplimentarea măsurilor de protecție socială pentru cei 4,4 milioane de refugiați ucraineni aflați acum în spațiul comunitar, concomitent cu interzicerea accesului în UE al bărbaților care se află la vârsta la care pot fi recrutați în armata ucraineană.

Propunerea Comisiei Europene trebuie să fie adoptată cu o majoritate calificată. În cazul în care moțiunea va fi adoptată, ea va fi pusă în aplicare începând din martie 2027.

În UE, majoritatea calificată se întrunește dacă se îndeplinesc simultan două condiții: cel puțin 55% dintre statele membre votează pentru (adică 15 din 27), iar acele state membre reprezintă cel puțin 65% din populația totală a UE.