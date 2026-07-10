Pfizer a blocat şi conturile companiei de trafic aerian din Polonia, în procesul vaccinurilor Covid

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Agenţia poloneză pentru servicii de navigaţie aeriană (PANSA) a anunţat vineri că ar putea pierde taxe de zbor echivalentul a peste 80% din veniturile sale, în urma deciziei unei instanţe din Belgia într-un caz intentat de Pfizer Poloniei, referitor la vaccinurile din pandemie, notează Agerpres.

PANSA a precizat că a fost informată de Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (Eurocontrol), cu sediul la Bruxelles, că banii care i se cuvin din taxele percepute operatorilor aerieni au fost confiscaţi în urma decizii din aprilie a instanţei.

PANSA pregăteşte o contestaţie oficială deoarece cazul nu are legătură cu operaţiunile sale, şi ia măsuri în vederea asigurării resurselor financiare pentru a nu-şi perturba activitatea.

Un tribunal din Bruxelles a condamnat, în prima instanţă, Polonia şi România să plătească un sold restant pentru vaccinurile COVID-19 comandate de la grupul farmaceutic Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro, şi, respectiv, 600 de milioane de euro.

Pfizer a dat în judecată Polonia şi România

Compania farmaceutică americană Pfizer a dat în judecată cele două ţări în toamna anului 2023 pentru a impune executarea acestor contracte de achiziţie, pe care, în urma încheierii pandemiei, Polonia şi România au refuzat să le îndeplinească integral.

În aprilie 2022, Varşovia a refuzat să se conformeze contractului, citând încetinirea pandemiei, războiul din Ukraina şi posibilul abuz de poziţie dominantă al Pfizer.

"Primirea unui titlu executoriu de la Eurocontrol înseamnă că instituţia este obligată să reţină toate fondurile din taxe al PANSA, atât sumele colectate cât şi viitoarele plăţi, până când este rezolvată plângerea Pfizer sau cazul este altfel rezolvat", se arată în comunicatul PANSA.

Şi compania română Romatsa a confirmat săptămâna trecută că Eurocontrol a pus în executare un sechestru asigurător pe conturile sale, iar Guvernul a informat că Romatsa va contesta măsura în Belgia iar decizia nu va duce la oprirea operaţiunilor sale.

Reprezentanţii Eurocontrol nu au comentat informaţia.

Premierul polonez Donald Tusk, care a dat vina pentru această situaţie pe precedentul Guvern, a declarat la o conferinţă de presă că excutivul nu va lăsa PANSA fără ajutor, dar situaţia generală este "destul de urâtă".

"Bătălia noastră legală este în desfăşurare, dar ameninţarea este evidentă", a afirmat oficialul.

Ministerul Justiţiei din Belgia nu a răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii.

Reacţia Pfizer

Într-un email, Pfizer a indicat că "decizia Tribunalului din Belgia reflectă importanţa obligaţiilor contractuale care susţin un răspuns pandemic de succes la nivel european", şi că firma a luat măsurile adecvate de aplicare a legii.

Romatsa a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea, la data de 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer România împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3,42 miliarde de lei (principal şi dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18,565 milioane de euro.