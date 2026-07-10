Populația României va scădea la 15,6 milioane de locuitori, iar ponderea vârstnicilor va ajunge la 26%. INS a aflat când se va întâmpla

3 minute de citit Publicat la 10:29 10 Iul 2026 Modificat la 10:29 10 Iul 2026

Populația României va scădea la 15,6 milioane de oameni în 2028, potrivit INS: Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Populația României va scădea la 15,633 de milioane de persoane, de la 19,043 de milioane, cât număra la 1 ianuarie 2025.

Se va întâmpla astfel în anul 2080, conform celor mai recente proiecții realizate de Institutul Național de Statistică (INS), publicate vineri, cu ocazia Zilei mondiale a populației, ce este marcată în fiecare an pe data de 11 iulie.

Potrivit sursei citate, numărul populației rezidente ar urma să scadă cu 3,410 milioane de persoane (-17,9%), în anul 2080, față de nivelul consemnat la începutul anului trecut.

Populația adultă și tânără va scădea, ponderea vârstnicilor va crește

În acest context, ponderea populației tinere (sub 15 ani) și adulte (15 - 64 ani) va înregistra o scădere la 13,7%, respectiv la 60,4%, raportat la intervalul de referință.

În paralel, ponderea populației vârstnice (65 ani și peste) va crește la 25,9% din total.

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României era de 19,043 milioane de locuitori.

51,5% sunt persoane care trăiesc în mediul urban.

În prezent, populația feminină este majoritară și cuprinde 9,752 milioane de persoane sau 51,2% din totalul populației rezidente.

Comparativ cu 1 ianuarie 2024, se remarcă adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică prin reducerea populației tinere (de 0 - 14 ani) cu 92.200 de persoane, ponderea acesteia reprezentând acum 15,4% în totalul populației rezidente.

De asemenea, se observă creșterea ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste), de la 20% la 1 ianuarie 2024 la 20,3% (45.100 persoane), un an mai târziu.

Datele INS relevă faptul că populația adultă (15-64 ani) reprezintă 64,3% din total, în creștere cu 22.600 persoane față de începutul anului 2024.

Vârsta medie a românilor este 42,8 ani

Conform statisticii oficiale, vârsta medie a populație rezidente continuat să crească și a atins nivelul de 42,8 ani la 1 ianuarie 2025.

În același timp, se remarcă o accelerare a procesului de îmbătrânire demografică de la an la an, fapt reliefat prin creșterea ponderii populației vârstnice (de 65 ani și peste).

De la 1 ianuarie 2005 și până la 1 ianuarie 2025, indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 81 la 131,3 persoane vârstnice la o sută de persoane tinere.

Regiunea Nord-Est are cel mai mare număr de locuitori

La începutul anului trecut, regiunea de dezvoltare Nord-Est, cu județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, deținea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 16,9% în populația rezidentă a țării.

La polul opus se situa regiunea de dezvoltare Vest, formată din județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, cu o pondere de doar 8,8% în populația rezidentă.

Regiunea de dezvoltare București-Ilfov este cea mai urbanizată regiune, populația care locuiește în municipii și orașe reprezentând 85,6% din populația totală a regiunii.

Sporul natural al populației rămâne negativ

În ceea ce privește sporul natural al populației rezidente, în anul 2025 acesta a continuat să fie negativ, la nivelul a -104.100 de persoane.

Valori negative ale acestui indicator s-au înregistrat în toate regiunile țării.

Cel mai mare spor negativ s-a înregistrat în regiunea Sud-Muntenia (-21.400 persoane), iar cel mai mic în regiunea București-Ilfov (-7.300).

Populația lumii va atinge 10,3 miliarde în după 2080

Statistica Diviziei de Populație a ONU evidențiază că, la 1 iulie 2023, populația lumii a fost estimată la 8,1 miliarde de locuitori, țările cu cea mai mare populație fiind India (1,438 miliarde de locuitori), China (1,422 miliarde), Statele Unite ale Americii (343 milioane), Indonezia (281 milioane) și Pakistan (247 milioane).

"Se prognozează că populația lumii va continua să crească în următorii 50 sau 60 de ani, atingând un vârf de aproximativ 10,3 miliarde locuitori la mijlocul anilor 2080.

După atingerea acestei valori, populația globală va începe să scadă treptat, ajungând la 10,2 miliarde de oameni până la sfârșitul secolului", precizează sursa citată.

În 63 de țări și zone - care dădeau 28% din populația lumii în 2024 - dimensiunea populației a atins un vârf înainte de anul 2024.

Acest grup include China, Germania, Japonia și Federația Rusă.

În alte 48 de țări și zone, reprezentând 10% din populația lumii în același an, se preconizează că dimensiunea populației va atinge un vârf între 2025 și 2054. Grupul include Brazilia, Iran, Turcia și Vietnam.

România, pe locul 6 în UE, după populație

Conform Eurostat, România ocupă locul 6 în Uniunea Europeană (UE) din punct de vedere al populației rezidente la data de 1 ianuarie 2025.

Țara cu cea mai mare populație din UE este Germania (83,577 milioane de locuitori)

La polul opus se află Malta, cu 574.300 de locuitori.