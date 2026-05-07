Premierul Republicii Moldova spune că reunificarea cu România este „foarte aproape”: „Am fost o țară, avem o istorie comună”

Prim-ministrul guvernului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, joi, pentru Agerpres, că nu îi displac discuţiile pe tema unirii Republicii Moldova cu România, și a spus că, în momentul de faţă, cele două state sunt foarte aproape unul de celălalt.

„Eu mă simt foarte bine. Într-adevăr, cred că suntem foarte aproape. Niciodată, anterior, urmărind evoluţiile ambelor ţări şi având şi familie şi prieteni de ambele maluri ale Prutului, eu cred că suntem foarte aproape şi am fost o ţară, avem o istorie comună, avem scriitori, avem oameni. Eu cred că acum nu este o problemă unde te afli”, a afirmat şeful guvernului de la Chişinău.

El admite, însă, că principalul său obiectiv în mandatul de premier este acela de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, spunând că, „în istorie, ca şi în viaţă, lucrurile pot să se schimbe şi trebuie să fim gata pentru orice”.

„Să vă spun sincer, nu ştiu, fiindcă acum nu putem concomitent să ne ocupăm şi de proiectul unionist şi de proiectul integrării europene. Acum avem proiectul integrării europene pe masă. Şi noi aici, eu am mai declarat-o anterior, eu sunt un manager.

Eu am mandatul de la partidul care a câştigat majoritatea în Parlament şi a numit guvernul Munteanu să lucrăm asupra agendei europene, ceea ce şi facem. Comisia ne laudă, am îndeplinit 93% din tot ce ni s-a pus în plan, în gros-plan, şi continuăm cu aceeaşi viteză să implementăm şi reformele şi să facem investiţii. Să vedem, dar în istorie ca şi în viaţă lucrurile pot să se schimbe şi trebuie să fim gata pentru orice”, a mai spus Alexandru Munteanu.

Declarații unioniste tot mai dese de la Chișinău

Și președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu fac în ultima perioadă dese declarații în favoarea unirii Republicii Moldova cu România.

Ea a declarat într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde că integrarea europeană a țării sale nu mai este doar un obiectiv politic, ci „o strategie de supraviețuire ca stat democratic”, în contextul presiunilor venite din partea Rusiei.

Ea a adăugat că reunificarea cu România ar reprezenta una dintre soluțiile pentru o integrare mai rapidă. Sandu a precizat că autoritățile de la Chișinău și-au asumat pregătirea țării pentru aderare și lucrează intens în această privință.

„Au rămas reforme importante de finalizat, în special în domeniul justiției și al combaterii corupției, dar vom reuși să ne respectăm angajamentele”, a recunoscut ea, adăugând, pe de altă parte, că deja există rezultate, inclusiv condamnări în dosare de corupție.

Sandu și-a exprimat speranța că evoluțiile politice din Ungaria vor facilita deschiderea capitolelor de negociere pentru aderare. Președinta de la Chișinău a mai spus că ia în considerare posibilitatea ca țara să adere la blocul european fără regiunea transnistreană separatistă. „Aceasta este o soluție posibilă”, a spus ea.