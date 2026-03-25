Proiect de lege în Rusia: bărbații ale căror soții sunt însărcinate nu vor putea fi concediați

În 2024, au fost efectuate 338.367 de avorturi în Rusia. Foto: Getty Images

Rușii ale căror soții sunt însărcinate nu vor mai putea fi concediați până la nașterea copilului, potrivit unui proiect de lege care a fost depus în Duma de Stat. Inițiatorii cred că măsura va duce la creșterea natalității, după aproape 70% dintre femeile care au avortat în 2024 au spus că au făcut asta din motive de instabilitate financiară, relatează The Moscow Times. În Federația Rusă, declinul demografic este atât de accentuat, încât Rosstat, serviciul de statistică al Rusiei, a secretizat datele prin natalitată, după recordul negativ din 2024.

Proiectul de lege a fost depus de deputații partidului „Rusia Corectă”, Dmitri Kuznețov și Dmitri Gusev, potrivit agenției de stat TASS. Inițiativa prevede modificarea Codului Muncii pentru a proteja locurile de muncă ale bărbaților cu soții însărcinate.

Conform legislației actuale, angajatorul nu poate rezilia contractul de muncă al unei femei însărcinate, cu excepția cazurilor de lichidare a organizației sau de încetare a activităților afacerii. Deputații au propus extinderea acestei prevederi la bărbații cu soții însărcinate.



Proiectul de lege prevede, de asemenea, prelungirea automată a contractelor de muncă, pe durata sarcinii partenerelor, pentru angajații de sex masculin. Acești bărbați vor fi obligați, la cererea angajatorului, dar nu mai mult de o dată la trei luni, să furnizeze un certificat medical care să confirme sarcina. Aceștia vor putea să își rezilieze contractele în termen de o săptămână de la nașterea copilului.

Deputații spun, în nota explicativă, că această măsură este necesară pentru a oferi sprijin financiar familiilor. Interdicția concedierii „va permite familiilor să se concentreze pe pregătirea pentru nașterea copilului, în loc să se îngrijoreze de stabilitatea financiară și de capacitatea viitoare de a-și satisface nevoile de bază”.

Autorii inițiativei legislative consideră, de asemenea, că noile modificări ar putea influența deciziile de a continua o sarcină. Ei au invocat date ale Ministerului Sănătății din Rusia, potrivit cărora în 2024 au fost efectuate 338.367 de avorturi. Într-un sondaj realizat în mai multe regiuni, 87% dintre femei au declarat că au întrerupt sarcina din cauza șomajului, iar 68% din cauza instabilității financiare.

Deputații cred, de asemenea, că măsura ar putea încuraja căsătoriile oficiale, astfel încât familiile să poată beneficia de această garanție. Dacă va fi adoptată, legea va intra în vigoare la data publicării oficiale.

Putin a cerut măsuri pentru creșterea natalității

Amintim că anterior, în Duma de Stat s-a cerut revenirea la „calea socialistă de dezvoltare” pentru a crește natalitatea. „Ne amintim că în Uniunea Sovietică cetățenii aveau încredere în viitor și creșterea populației era mai mare”, a declarat deputata Anjelika Glazkova. General-locotenentul Viktor Sobolev, membru al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, a susținut, de asemenea, schimbarea cursului „socioeconomic”.

La sfârșitul anului trecut, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că măsurile adoptate anterior pentru îmbunătățirea situației demografice a țării au fost insuficiente. El a cerut guvernului să „consolideze măsurile existente la toate nivelurile” pentru a inversa declinul natalității. De asemenea, a subliniat că „sarcina istorică” a autorităților este „de a păstra și de a crește populația poporului nostru”.

Rosstat a secretizat datele privind natalitatea în Rusia după ce rata a scăzut la cel mai mic nivel din 1999. Anul trecut, rata totală a fertilității (TFR), care reflectă numărul mediu de copii per femeie aflată la vârsta fertilă, a scăzut pentru al zecelea an consecutiv, ajungând la 1,374, față de 1,4 la sfârșitul anului 2024.