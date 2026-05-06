Ceasul ticăie în timp ce piețele petroliere se îndreaptă spre scenarii de coșmar. Specialist: Rezervele se vor goli în câteva săptămâni

Analiștii de la JPMorgan au declarat că stocurile de petrol din țările OCDE vor atinge „minimuri operaționale” cândva între 9 și 30 mai. Foto: Getty Images

Pentru că strâmtoarea Ormuz este încă în mare parte închisă la mai mult de două luni după ce SUA și Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, stocurile de petrol din țările consumatoare de top dispar rapid. Frederic Lasserre, șeful departamentului de analiză al gigantului comercial de mărfuri Gunvor Group, a declarat la o conferință industrială de la sfârșitul lunii aprilie că, dacă închiderea se prelungește încă o lună, piețele petroliere vor rămâne efectiv fără stocuri și vor atinge „fundul rezervoarelor”, potrivit Fortune.

În mod similar, analiștii de la JPMorgan au declarat că stocurile de petrol din țările OCDE vor atinge „minimuri operaționale” cândva între 9 și 30 mai, „moment în care creșterile de prețuri devin exponențiale, mai degrabă decât liniare”.

În același timp, blocada navală a SUA a blocat exporturile de petrol ale Iranului, ducând propriile stocuri la creștere, deoarece proviziile nu au unde să se ducă. Dacă stocarea este epuizată și industria ajunge la „fundul rezervoarelor”, producătorii vor trebui să reducă drastic producția, riscând daune permanente câmpurilor petroliere.

Întâmplător, Teheranul se confruntă cu un calendar comparabil cu cel al Occidentului. Oficiali familiarizați cu politica energetică a Iranului au declarat pentru Bloomberg că țara are o fereastră tot mai restrânsă de aproximativ o lună, la nivelurile actuale de producție, înainte de a rămâne fără capacitate de stocare. JPMorgan și Kpler au făcut previziuni similare.

Însă Iranul se străduiește să-și extindă momentul adevărului prin reducerea proactivă a producției de țiței, potrivit Bloomberg. Între timp, se pare că Iranul repune în funcțiune petroliere vechi pentru a servi drept depozitare plutitoare și a explorat transportul de provizii pe calea ferată către China.

Sectorul petrolier iranian are, de asemenea, o vastă experiență în limitarea producției fără a afecta capacitatea pe termen lung și și-a exprimat încrederea că va depăși blocada SUA.

Deocamdată, contractele futures pentru petrol nu au atins scenariile cele mai negative de 150-200 de dolari pe baril. Vineri, West Texas Intermediate a fluctuat în jurul valorii de 102 dolari, iar țițeiul Brent a depășit 108 dolari, deși prețurile pentru livrarea fizică sunt mai mari.

Pentru a atenua impactul șocului ofertei, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au folosit rute alternative de export care ocolesc Strâmtoarea Hormuz. SUA, Japonia, Europa și alte economii importante au coordonat eliberările din rezervele strategice.

Țările asiatice s-au bazat, de asemenea, mai mult pe SUA, care a depășit recent Arabia Saudită ca principal exportator de petrol din lume. Dar acest impuls a venit în mare parte din reducerea stocurilor SUA. Rezervele de țiței și produse petroliere au scăzut cu un total de 52 de milioane de barili după patru săptămâni consecutive de scăderi.

Nivelurile de stocare vor continua să fie testate, deoarece majoritatea producătorilor de petrol din SUA nu intenționează să pompeze mai mult, chiar dacă prețurile mai mari oferă potențialul unor câștiguri neașteptate mari.

Într-un sondaj realizat în rândul directorilor din domeniul petrolului și gazelor de către Fed din Dallas, care acoperă prolificul bazin Permian, aceștia au semnalat că oferta nu se va schimba prea mult din cauza incertitudinii care apasă asupra perspectivelor pe termen lung.

„Chiar și după aproape o lună în care petrolul a depășit 90 de dolari pe baril, numărul de platforme a scăzut, semnalând puțină încredere că prețurile se vor menține”, a spus un respondent. „Reducerea decalajului de aprovizionare din conflictul din Iran va necesita o certitudine mai mare și prețuri viitoare mai mari în 2027 pentru a stimula implementări suplimentare de platforme și fracturare hidraulică.”

Un respondent din sectorul serviciilor petroliere s-a plâns că „Incertitudinea este problematică în industria petrolului și gazelor, iar această administrație este definiția incertitudinii.” Un coleg a reiterat această remarcă, spunând: „Natura imprevizibilă a actualei administrații face ca modelarea afacerilor să fie aproape imposibilă”.

Fără o creștere a ofertei noi și cu stocurile care se epuizează, analiștii de top din domeniul petrolului au avertizat că piețele globale sunt pe cale să se prăbușească.

Paul Sankey, președintele Sankey Research, a garantat recent că următoarele luni „vor fi un dezastru continuu, absolut”, chiar dacă Strâmtoarea Ormuz se redeschide imediat.

Statele din Golf, precum Kuweitul și Irakul, care nu au rute ocolitoare ușoare în jurul strâmtorii Ormuz, riscă, de asemenea, daune pe termen lung la capacitatea lor petrolieră, deoarece producția a fost oprită în timpul războiului și este posibil să nu poată crește rapid.