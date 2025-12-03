China introduce taxa pe prezervativ pentru că nu mai știe cum să-i determine pe oameni să facă mai mulți copii

China se pregătește să abordeze scăderea accentuată a natalității prin modificări ale taxelor legate de reproducere și familie FOTO: Getty Images

Contraceptivele se vor scumpi în China, în contextul în care țara care a avut cândva politica „unui singur copil” se pregătește să abordeze scăderea accentuată a natalității prin modificări ale taxelor legate de reproducere și familie.

Începând din ianuarie, medicamentele și dispozitivele contraceptive, inclusiv prezervativele, vor fi supuse unei taxe pe valoarea adăugată de 13% pentru prima dată din 1993, punând capăt unei scutiri care dura de trei decenii.

Modificarea fiscală este inclusă în noua Lege privind taxa pe valoarea adăugată și marchează o ruptură de perioada în care Beijingul subvenționa masiv și promova controlul nașterilor sub politica unui singur copil, potrivit Bloomberg.

Guvernul introduce simultan măsuri de sprijin financiar pentru cei care aleg să întemeieze o familie. Legislația actualizată elimină TVA-ul pentru furnizorii de servicii de îngrijire a copiilor, precum creșele și grădinițele, precum și pentru instituțiile de îngrijire a vârstnicilor, organizațiile pentru servicii destinate persoanelor cu dizabilități și companiile care oferă servicii legate de căsătorie.

Populația Chinei a scăzut timp de trei ani la rând, cu doar 9,54 milioane de copii născuți în 2024 – mult sub cei 18,8 milioane de nou-născuți înregistrați în 2016, primul an după încheierea politicii copilului unic.

Autoritățile au reacționat cu o serie de măsuri de încurajare a natalității: guvernele locale oferă recompense financiare pentru nou-născuți, concediul parental a fost extins, iar noile orientări descurajează avorturile considerate „nenecesare din punct de vedere medical”.

Totuși, barierele economice și culturale rămân predominante. Un studiu al Institutului de Cercetare a Populației YuWa estimează că creșterea unui copil până la vârsta de 18 ani costă peste 538.000 de yuani (76.000 de dolari). Tinerii adulți, care se confruntă cu perspective slabe de angajare și o economie lentă, sunt tot mai reticenți să-și asume această povară și preferă adesea să prioritizeze dezvoltarea personală și securitatea în carieră în detrimentul vieții de familie.

Experții spun că taxa pe contracepție este puțin probabil să genereze o creștere semnificativă a natalității. Măsura a generat și dezbateri aprinse online, în special în contextul unei creșteri îngrijorătoare a infecțiilor cu HIV, pe care experții o pun pe seama sexului neprotejat.

Pe Weibo, un utilizator a avertizat: „Având în vedere creșterea infecțiilor cu HIV în rândul tinerilor, creșterea prețurilor la prezervative s-ar putea să nu fie o idee bună. Este o abordare gândită superficial”.

Scăderea ratei natalității în China a dus la o reducere semnificativă atât a numărului de grădinițe, cât și a înscrierilor, arată un nou raport.

Din cauza scăderii natalității, în 2023, numărul grădinițelor a scăzut cu peste cinci la sută, cu 14.808 unități închise, marcând al doilea an consecutiv de declin, potrivit unui raport anual al Ministerului Educației din China.

Numărul copiilor înscriși a scăzut cu 11,55%, adică 5,35 milioane de copii, ajungând la aproximativ 40,9 milioane – al treilea an consecutiv de scădere.

În iunie anul trecut, Universitatea de Afaceri Civile din China a anunțat un nou program universitar dedicat promovării și dezvoltării culturii căsătoriei. Programul de licență, programat să înceapă în septembrie anul trecut la instituția din Beijing, își propunea să „formeze profesioniști care să dezvolte industriile și cultura legate de căsătorie”, potrivit presei de stat.