Un nou coridor comercial Golf - Asia. La o zi după ce au părăsit OPEC, Emiratele Arabe au încheiat un acord important cu Coreea de Sud

2 minute de citit Publicat la 23:45 05 Mai 2026 Modificat la 23:51 05 Mai 2026

La o zi după ce au părăsit OPEC, Emiratele Arabe au încheiat un acord important cu Coreea de Sud. FOTO: Getty Images

Emiratele Arabe Unite au semnat un acord comercial important cu Coreea de Sud, la o zi după ce au părăsit OPEC. În același timp, Qatarul discută cu Seulul pentru un acord similar. Prin aceste demersuri, statele din Golf își consolidează tot mai mult legăturile comerciale cu Asia, scrie Euronews.

Acordul dintre Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud prevede reducerea tarifelor pentru majoritatea produselor comercializate între cele două țări. Obiectivul este creșterea schimburilor comerciale și întărirea relațiilor economice, într-un moment în care țările din Golf caută parteneriate mai solide în Asia.

Este primul acord comercial semnat de Coreea de Sud cu o țară din Consiliul de Cooperare al Golfului și, totodată, cu o țară din regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Înțelegerea vine pe fondul schimbărilor din lanțurile globale de aprovizionare și al noilor realități geopolitice care influențează comerțul mondial.

Acordul de Parteneriat Economic Cuprinzător, cunoscut sub numele de CEPA, elimină sau reduce taxele vamale pentru 91,2% dintre produsele tranzacționate între Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud. Măsura va facilita accesul firmelor pe piețele celor două țări și va sprijini investițiile. Comerțul non-petrolier dintre EAU și Coreea de Sud a ajuns la 6,9 miliarde de dolari, aproximativ 6,3 miliarde de euro, în 2025, iar autoritățile se așteaptă ca volumul schimburilor să crească.

Ministrul comerțului exterior al Emiratelor Arabe Unite, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, a spus că acordul va aduce noi oportunități pentru exportatori și va consolida cooperarea în domenii precum tehnologia, industria și logistica.

Qatarul își întărește relațiile economice cu Seulul

În paralel, Qatarul își dezvoltă la rândul său relațiile economice cu Coreea de Sud. Mișcarea arată interesul tot mai mare al Seulului pentru statele din Golf și pentru Orientul Mijlociu.

În ultimele zile, ministrul de stat pentru comerț exterior al Qatarului, Ahmed bin Mohammed Al Sayed, a condus o delegație de afaceri la Seul. Discuțiile au vizat comerțul și investițiile în domenii precum inteligența artificială, semiconductorii, biotehnologia și producția avansată. Întâlnirile au avut loc atât la nivel guvernamental, cât și cu reprezentanți ai companiilor sud-coreene.

Emiratele Arabe Unite au anunțat, în 28 aprilie, că se retrag din OPEC și OPEC+, administrând o lovitură grea statelor exportatoare de petrol și liderului de facto, Arabia Saudită, într-un context în care războiul dintre purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a provocat un șoc energetic istoric și a perturbat grav economia globală.

OPEC înseamnă Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (Oil Producing and Exporting Countries), o structură interguvernamentală permanentă cu rolul de a coordona politicile petroliere ale statelor membre.În afară de Emirate, organizația cuprinde următoarele state: Algeria, Arabia Saudită, Congo, Gabon, Guineea Ecuatorială, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Nigeria și Venezuela.