Surse: PSD pregătește „planul B” pentru un guvern fără PNL. Cu cine ar putea Grindeanu să formeze o majoritate

3 minute de citit Publicat la 08:56 06 Mai 2026 Modificat la 08:56 06 Mai 2026

Social-democrații iau în calcul inclusiv varianta unui premier de la PSD sau a unui premier tehnocrat. Foto: Inquam Photos/ George Călin

După ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD-AUR a trecut cu un vot record în Parlament, social-democrații își pun la punct strategia pentru a reveni la guvernare. Sorin Grindeanu a spus, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că PSD vrea refacerea coaliției, poate „ajustată”, și un alt premier de la PNL. Totuși, potrivit surselor Antena 3 CNN, social-democrații au și un plan de rezervă în cazul în care liberalii nu renunță la Bolojan și nici nu acceptă o nouă coaliție cu PSD.

Guvernul Bolojan a fost demis, marți, de Parlament cu 281 de voturi. Imediat, președintele PSD i-a cerut să își dea demisia și a declarat că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu un mesaj de reconciliere, mai exact de refacere a coaliției pro-europene.

„Am spus că sunt toate variantele pe masă. Dacă e să se respecte în continuare, ceea ce s-a semnat în urmă cu un an și ceva, ar trebui să fie PNL. Nu vreau să fiu interpretat greșit. Eu nu dau lecții, nu îi îndrum pe cei de la PNL ce să facă. Eu pot să vorbesc în numele PSD, care își dorește continuarea acestei coaliții de guvernare, găsirea unei soluții, așa cum a spus și președintele Nicușor Dan, în interiorul acestei coaliții”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, social-democrații iau în calcul inclusiv varianta unui premier de la PSD sau a unui premier tehnocrat. De altfel, întrebat despre acest ultim scenariu, Sorin Grindeanu a spus „nu e de dorit, dar nu vreau să exclud.”

Planul de rezervă al PSD

PSD își face însă calculele și pentru varianta în care Ilie Bolojan nu va fi înlăturat și de la conducerea partidului, iar PNL nu va da înapoi și nu se va întoarce într-o coaliție cu PSD.

De altfel, în ședința conducerii PNL, convocată după moțiunea de cenzură, liberalii au anunțat că vor rămâne în opoziție. Liberalii au declarat că „PSD nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern” și că trebuie să-și asume guvernarea.

„A fost o dezbatere lungă (...).Prin decizia de astăzi, PNL confirmă că este un partid cu demnitate, un partid care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare, a contribui la România modernă, la o Românie fără privilegii, fără sinecuri, la un stat care creează condiții de prosperitate pentru cetățenii țării noastre”, a spus Ilie Bolojan.

Dacă această decizie a PNL nu se schimbă, potrivit surselor Antena 3 CNN, planul de rezervă al PSD este să facă o majoritate parlamentară fără PNL și fără AUR.

Potrivit calculelor discutate în partid, nucleul viitoarei majorități ar putea fi format din PSD, UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari din SOS România, POT, PACE, neafiliați și eventuali parlamentari care ar părăsi tabăra liberală.

Pe hârtie, această formulă ar aduna aproximativ 240 de voturi, suficient pentru a depăși pragul majorității parlamentare și pentru a susține un nou guvern.

Variante de guvern luate în calcul de PSD

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier PNL;

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier PSD;

PSD-PNL-USR-UDMR-minorități cu premier tehnocrat;

PSD-UDMR-minorități-parlamentari din POT, PACE, SOS sau neafiliați;

PNL-USR minoritar;

Discuțiile în PSD continuă. Social-democrații se întâlnesc în două ședințe astăzi. De la ora 12:30 va avea loc o ședință a grupurilor reunite ale senatorilor și deputaților PSD, iar de la ora 13:00 a fost convocată o ședință a Biroului Politic Național, în format online.

Consultări informale la Cotroceni

După votul din Parlament, președintele Nicușor Dan a făcut apel la calm și a spus că pe proiectele importante pentru România, SAFE și PNRR, există în continuare consens între partidele pro-occidentale.

„Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental”, a declarat Nicușor Dan.

Astfel, în această săptămână ar putea avea loc la Palatul Cotroceni doar discuții informale cu președintele și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare.