Nicușor Dan, primele declarații după demiterea lui Bolojan: „Vom avea guvern pro-european. Cu calm, vom trece prin asta”

3 minute de citit Publicat la 18:03 05 Mai 2026 Modificat la 18:30 05 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan. sursa: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan susține, în aceste momente, declarații de presă la Palatul Cotroceni, la câteva ore după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Este prima ieșire publică a șefului statului după votul din Parlament.

Nicușor Dan a ales un format fără sesiune de întrebări din partea jurnaliștilor. S-a întors mai devreme din Armenia, unde se afla într-o vizită oficială, special pentru a gestiona criza politică declanșată de moțiunea PSD-AUR.

Declarația integrală a președintelui:

Este o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm.

România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România e pe o direcție pe care și-o urmează.

Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României. Există consens pe direcția pro-occidentală.

Există consens pe aderarea la OECD, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget pe anii următori.

Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe datele următoare din aceste programe: 31 mai – încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august – finalizarea PNRR.

Și vă aduc aminte că, chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul Anghel Saligny, ca dovadă a acestui consens.

Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern.

Voi începe cu consultări informale și, când opțiunile se vor cristaliza, vom trece la consultările formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție.

Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil.

Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate.

Și, subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea stabilitate. La sfârșit, după aceste negocieri informale, vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost votată marți de 281 de parlamentari, din cei 288 care au votat, cu doar 4 voturi împotrivă și trei anulate. Este cel mai mare număr de voturi „pentru" o moțiune de cenzură din istoria Parlamentului României. Erau necesare 233 de voturi.

Ilie Bolojan a plecat din Palatul Parlamentului și s-a dus direct la Guvern, fără să aștepte rezultatul votului. A renunțat și la discursul tradițional de la finalul moțiunii.

Ce se știe

În această săptămână ar putea avea loc doar discuții informale între Cotroceni și liderii partidelor pro-europene.

Anterior, Nicușor Dan a declarat public că nu va numi un premier susținut de PSD și AUR.

Reacțiile de după vot

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a cerut demisia lui Bolojan și din funcția de premier interimar. A spus că PSD este dispus să găsească rapid o soluție de guvernare și că toate opțiunile sunt deschise, inclusiv varianta unui premier tehnocrat, pe care „nu a dorit-o, dar nu vrea să o excludă.”

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședintele PNL, a declarat că nu ar fi trebuit să se ajungă niciodată la moțiune și că PNL nu trebuie să abandoneze guvernarea.

PNL s-a reunit în ședință de la ora 17:00. Ilie Bolojan a propus trecerea în opoziție, în timp ce alte voci din partid – în frunte cu Predoiu – au cerut continuarea la guvernare.

Petrișor Peiu (AUR) a declarat că „mingea e acum la Nicușor Dan” și că AUR nu are nicio înțelegere privind formarea unei coaliții de guvernare.

Ce urmează din punct de vedere constituțional

Guvernul demis rămâne în funcție în regim interimar, cu atribuții limitate. Nu mai poate emite ordonanțe de urgență și nu poate propune proiecte de lege. Mandatul interimar nu poate depăși 45 de zile.

Președintele României urmează să convoace partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru a-și alcătui echipa și programul de guvernare, după care solicită votul de încredere al Parlamentului.

Potrivit unei decizii anterioare a Curții Constituționale, Nicușor Dan nu îl poate propune din nou pe Ilie Bolojan.