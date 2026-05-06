Inginerul discret care construiește armele Americii. Povestea Anduril, startup-ul de apărare de 31 de miliarde de dolari

Undeva în deșertul Texasului, Brian Schimpf, cofondator și CEO al Anduril, testează drone și focoase. Are 42 de ani, e democrat și tată a doi copii. Conduce un startup evaluat la 31 de miliarde de dolari care a reușit ceva ce acum un deceniu părea imposibil: să devină furnizor real de arme pentru Pentagon, bătând în competiții directe Boeing, Lockheed Martin și Northrop Grumman. Anduril construiește drone, submarine autonome, rachete și sisteme anti-aeriene deja desfășurate în Orientul Mijlociu. Compania promite că poate livra în doi ani ce marilor contractori le ia cinci. Dar războiul din Iran a arătat și problema pe care Schimpf o tot semnalează: America a consumat 30% din stocul de rachete Tomahawk în trei zile – producția unui deceniu, scrie Fortune.

Undeva în vestul Texasului, Brian Schimpf îți pune în mână un focos.

E mic. Trei livre de tungsten plin cu explozibil, conceput să fie montat pe drona Bolt, pe care Anduril o construiește pe un contract de 23,9 milioane de dolari pentru pușcașii marini americani. Schimpf se uită la dronă cu ochii unui inginer. Cântărește capacitatea distructivă în raport cu aerodinamica.

„Fiecare calcul contează”, spune el. „Ai o problemă de fizică. Cu ce vrei să transporți – poți face asta cu trei livre? Cu patru?”

Drona decolează vertical, se pierde spre un șir de dealuri prăfuite, apoi se aruncă în picaj la 85 de grade. Ești în siguranță, dar pulsul ți se accelerează. E un răspuns fiziologic rezonabil când o armă letală operează în fața ta.

În rest, nu e mare lucru aici. O fermă de vite în apropiere, un vârtej de praf în depărtare, niște rulote și un hangar. Dar tocmai asta contează la un poligon de testare a armelor: spațiul. Un univers de nisip în care lucrurile pot fi aruncate în aer, reasamblate și reluate de la zero.

Cine e Brian Schimpf

Dacă ai auzit de Anduril, probabil nu numele lui ți-a rămas în minte. Startup-ul a fost fondat de o echipă care parcă iese dintr-un film al fraților Coen: Matt Grimm, directorul operațional, cu pălărie de cowboy și maniere surprinzător de ceremonioase; Trae Stephens, partener la fondul lui Peter Thiel, singurul om care invocă în conversație obișnuită doctrina „războiului just” a lui Augustin; și, mai ales, Palmer Luckey – creatorul căștii Oculus, concediat de Facebook în 2017 pentru că l-a susținut pe Trump, și de departe cea mai vizibilă figură a companiei.

Doar că până și Luckey spune că Schimpf e cel care contează.

„Pentru presă, povestea mea e mai ușor de scris: tipul cu Trump care a fost dat afară și a pornit o firmă de arme. Din jocuri video în război!”, recunoaște Luckey. „Narațiunea se complică când adaugi: de fapt, CEO-ul e Brian. Și, apropo, Brian e democrat și a strâns fonduri pentru Joe Biden.”

Schimpf are 42 de ani, umor uscat și un fel de a fi care nu atrage atenția. Mama, tatăl și tatăl vitreg au fost toți ingineri. Ca să înțelegi ce-l animă: în copilărie, împrumuta din bibliotecă cărți despre cum funcționează telefoanele.

Ce face Anduril și de ce contează

Anduril a fost înființat în 2017 cu o miză simplă de formulat și foarte greu de realizat: să schimbe modul în care America și aliații ei proiectează, construiesc și desfășoară arme.

Să o facă mai repede și mai ieftin decât giganții tradiționali ai industriei de apărare – Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman – care, în viziunea fondatorilor, au devenit prea lenți și prea birocratici pentru lumea de azi.

Coloana vertebrală a companiei e Lattice, o platformă software care oferă echipelor militare o imagine operațională comună a câmpului de luptă, în timp real. Lattice integrează date de la senzori, sisteme și echipamente – inclusiv ale altor producători – și a ajuns să stea la baza aproape fiecărui program american major de apărare anti-drone.

Pe lângă asta, Anduril construiește submarine autonome (Ghost Shark, sub contract pe termen lung cu Marina Regală Australiană), drone ofensive (Altius, Bolt), rachete cu rază lungă de acțiune (Barracuda) și sisteme de apărare antiaeriană deja desfășurate în Orientul Mijlociu.

În 2024, compania a câștigat un contract pentru programul de avioane de luptă colaborative al Forțelor Aeriene americane, bătând Boeing și Lockheed Martin. În martie 2025, a obținut cel mai mare contract din istoria sa: până la 20 de miliarde de dolari cu Armata SUA pe zece ani. Evaluarea companiei a ajuns la 31 de miliarde de dolari.

„Ritmul nostru de producție de muniții e la un nivel periculos”

Urgența din spatele Anduril are un fundament concret. Războiul din Iran a scos la iveală ceea ce mulți bănuiau deja: Statele Unite nu sunt pregătite industrial să poarte un conflict prelungit cu un adversar de talia Chinei sau Rusiei.

„Am consumat cam 30% din stocul de rachete Tomahawk”, spune Schimpf. „Am tras producția unui deceniu în aproximativ trei zile. Războiul e inerent industrial în era modernă, iar noi nu suntem pregătiți pentru asta.”

Dacă conflictul din Iran se prelungește, Pentagonul va începe să testeze arme pe care altfel nu le-ar fi testat, din pură necesitate. Iar Anduril se poziționează exact acolo.

Repede, ieftin și imperfect

Modelul de business al Anduril se bazează pe o logică directă: investește din banii proprii, construiește produsul, livrează în doi ani ceea ce marilor contractori le ia cinci. Diferența vine din structură – companiile tradiționale depind de un labirint de subcontractori, reglementări și infrastructură guvernamentală.

Dar pariurile financiare sunt enorme. Fabricile pe care Anduril le construiește ar putea avea nevoie de decenii ca să devină profitabile, iar poligoanele de testare costă milioane înainte să fie lansată o singură rachetă. Compania estimează venituri de 4,3 miliarde de dolari în 2026, față de 2,2 miliarde în 2025. Profitabilă nu e încă.

Schimpf are o filozofie clară despre asta: „Îi întreb mereu pe clienți: vreți produsul acolo unde e acum, sau vreți să așteptați încă un an? Aproape întotdeauna răspunsul e: dă-mi ce ai.”

Eșecuri și onestitate

Una dintre cele mai publice critici aduse Anduril e legată de Altius, drona trimisă în număr mare în Ucraina, care nu a funcționat bine. Rapoartele de pe front au arătat că dronele s-au prăbușit, au ratat țintele sau nu au rezistat războiului electronic rusesc. Forțele ucrainene au renunțat în mare parte la ele.

Schimpf recunoaște deschis problema. Altius a fost proiectată pentru lansare din aeronave, ceea ce are sens pentru armata americană, care operează de obicei departe de baze. Ucrainei îi trebuia altceva: drone ieftine, lansate de la sol, produse în masă.

„Dacă războiul din Ucraina ar fi început un an mai târziu, primul lucru pe care l-am fi trimis ar fi fost Barracuda”, spune Schimpf.

Dar pune eșecul în context: programul F-35 a avut întârzieri de decenii, iar portavioanele de peste 10 miliarde de dolari bucata au probleme tehnice persistente.

„Lucrurile astea sunt cele mai dificile din cele dificile. E foarte diferit de lumea produselor de consum”, spune el. „Necesită iterație, și chiar și atunci, poate funcționează un timp, până nu mai funcționează.”

„Poți deveni ce încerci să înlocuiești”

Anduril și-a dublat numărul de angajați în fiecare din ultimii ani și are acum peste 8.000 de oameni. Cu cât crește, cu atât riscul de a deveni exact ce voia să înlocuiască e mai real.

„Întrebarea nu e dacă putem construi următorul Lockheed Martin”, spune Schimpf. „Întrebarea e dacă putem evita să devenim lucrul pe care încercăm să-l înlocuim.”

Gokul Subramanian, vicepreședinte senior pe inginerie, îl citează pe Schimpf: „O să conducem compania asta cu două trepte mai haotic și mai dezorganizat decât ar crede orice om sănătos la cap că ar trebui condusă la scara asta, pentru că asta susține inovația.”

Steve Blank, profesor la Stanford și expert în inovație în apărare, face o comparație: „Sunt Boeing-ul anilor '60 și '70, înainte să fie preluat de oamenii de finanțe.”

Schimpf știe cine îi stă în față. Lockheed Martin și RTX au capitalizări de piață de peste 100 de miliarde de dolari, dar mai important, au decenii de experiență în Washington. Lobby-iștii lor lucrează pe Capitol Hill de mai mult timp decât trăiește Schimpf.

„Dacă lucrurile merg cum credem noi că vor merge, am putea fi o companie de un trilion de dolari”, spune Schimpf.

Un democrat care construiește arme

Schimpf e democrat și tată a doi copii. Combinația pare paradoxală pentru un om care conduce o firmă de arme percepută ca fiind apropiată de republicani, din cauza lui Luckey.

„Sunt un democrat cu opinie minoritară”, clarifică el. „Sunt oarecum pro-instituții, dar cred că trebuie să le tragem la răspundere. Cred că ar trebui să fim buni cu oamenii și să existe un grad de grijă pentru cei care nu se pot îngriji singuri. Și sunt pro-creștere economică.”

Despre arme, Schimpf vorbește cu o seriozitate care nu lasă loc de ambiguitate. Cu copiii evită detaliile grafice. Cu adulții, nu se ferește de realitate. „Nu celebrez niciodată asta”, spune el. „Cu ce avem desfășurat în Ucraina, nu spui: a aruncat în aer o poziție rusească, să ne dăm mâinile. Nu suntem pro-violență.”

Viziunea lui despre viitorul războiului e formulată cu precizie: „distrugerea infrastructurii, nu uciderea.”

Ultima scenă

Înapoi în deșertul din Texas, echipa testează un Altius. Drona nu se vede, dar lansatorul seamănă, mai mult sau mai puțin, cu un tun de tricouri gigant.

La prima încercare, inginerul numără în stație: „5-4-3-2-1, lansare, lansare, lansare.” Nu se întâmplă nimic. Echipa se reorganizează, aproape toți cei care privesc fac un pas înapoi.

Cu excepția lui Schimpf, care face un pas în față ca să vadă mai bine.

E a doua încercare. Și drona decolează.