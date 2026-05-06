China vrea să construiască acum linia ferată subacvatică de mare viteză. Trenurile vor circula cu 250 km/ oră pe sub mare

1 minut de citit Publicat la 11:49 06 Mai 2026 Modificat la 11:49 06 Mai 2026

În tunelul care va lega cele două peninsule, trenurile vor circula cu viteza de 250 kilometri pe oră. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

China își propune unul dintre cele mai ambițioase proiecte din lume: să construiască o linie feroviară subacvatică de mare viteză, care va conecta două peninsule și în care trenurile vor circula cu viteza de 250 kilometri pe oră.

Proiectul Chinei prevede construirea unui tunel care urmează să fie realizat sub strâmtoarea Bohai, traversând Marea Bohai. Costul este estimat între 220 și 300 de miliarde de yuani, adică între 28 și 41 de miliarde de euro, relatează Il Messaggero. Obiectivul este reducerea timpului de călătorie, mai ales la nivel comercial.

În prezent, cei care merg de la Dalian la Yantai, cele două orașe care vor fi conectate, trebuie să parcurgă pe uscat întreaga distanță de la o peninsulă la alta, iar cu mașina călătoria durează aproximativ șase ore, în timp ce cu feribotul durează aproximativ opt ore. Traversând tunelul submarin, însă, călătoria ar trebui să dureze aproximativ 40 de minute.

Nu este vorba de o lucrare simplă, în cadrul căreia adevărata provocare este realizarea unui sistem impermeabil cu o ventilație adecvată. Proiectul prevede trei galerii paralele: două pentru trenuri și una centrală pentru operațiuni de urgență și întreținere. Un alt aspect fundamental va fi integrarea cu rețeaua de cale ferată de mare viteză chineză, pentru a combina trasee terestre și subacvatice fără a schimba trenul. Apoi este chestiunea siguranței, având în vedere că zona este supusă activității seismice și prezintă o geologie marină complexă.

Planurile includ sisteme avansate de ventilație, senzori pentru semnalarea scurgerilor, centre de control și protocoale specifice de salvare și evacuare. Beijing intenționează, de asemenea, să folosească tehnologii inovatoare la bordul trenurilor, cum sunt sistemele de monitorizare în timp real și întreținerea predictivă.

În acest moment proiectul este în faza de planificare și evaluare tehnică. Calea ferată submarină ar putea intra în funcțiune în jurul anului 2035, iar în acest moment este un proiect destinat să genereze mii de locuri de muncă în regiune.