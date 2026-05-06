Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”

Mia Lungu
1 minut de citit Publicat la 16:44 06 Mai 2026 Modificat la 16:45 06 Mai 2026
Mașină parcată murdărită în parcarea unui supermarket de la Piața Sudului, în București, 6 mai 2026. Sursa foto: Alina Pîirvan via Antena 3 CNN

Un șofer din Prahova a devenit, fără să vrea, protagonistul unui episod neobișnuit petrecut astăzi în parcarea unui supermarket din zona Piața Sudului din București, după ce și-a lăsat autoturismul, un BMW, pe un loc destinat persoanelor cu handicap.

Gestul nu a trecut neobservat, iar reacția nu a întârziat să apară: mașina a fost găsită acoperită cu făină, ouă sparte și ketchup dulce, semn că cineva a decis să-l „taxeze” pentru încălcarea regulilor.

Pe capota autoturismului, peste amestecul de făină și sos, a fost lăsat și un mesaj cu tentă ironică. Autorul a scris cuvântul „LOVE” și a desenat o inimioară, transformând gestul într-o formă de protest vizual greu de ignorat.

Între timp, chiar la ora redactării acestui articol, mai mulți clienți în scaun cu rotile sau cu diverse probleme locomotorii au ajuns în parcarea respectivă și nu au găsit locuri disponibile, fiind nevoiți să caute alte variante pentru a-și lăsa mașinile.

În București au mai existat cazuri în care autoturisme aparent vandalizate s-au dovedit a fi, de fapt, parte din campanii de promovare pentru spălătorii auto sau service-uri. De această dată însă, detaliile din teren indică mai degrabă un gest spontan de revoltă.

De altfel, în apropierea vehiculului poate fi observat și un recipient de ketchup dulce aruncat, precum și un cofraj gol de ouă, indicii clare ale modului în care a fost „pedepsit” șoferul.

