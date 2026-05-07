Podul cheie care leagă Coreea de Nord de Rusia este aproape gata, arată imagini din satelit

Primul pod rutier care va lega Coreea de Nord și Rusia, două state aliate, se apropie de finalizare, potrivit imaginilor din satelit analizate de BBC Verify. Este cel mai recent semn al relației puternice dintre Phenian și Moscova, după ce militari nord-coreeni au ajuns să lupte alături de forțele ruse în Ucraina.

„Acest pod va oferi o rută utilă pentru transferul de bunuri militare și muniții, atât către Coreea de Nord, cât și către Rusia”, a declarat dr. Edward Howell, Korea Foundation Fellow la think tank-ul Chatham House.

Noua șosea peste râul Tumen se află la câteva sute de metri de singurul alt pod dintre cele două țări, o legătură feroviară cunoscută sub numele de „Podul Prieteniei”.

Cele mai recente imagini din satelit arată podul, lung de aproximativ un kilometru, alături de mai multe drumuri noi de acces, un punct de control la frontieră, infrastructură de sprijin și spații de parcare.

Experții spun că aceste elemente indică faptul că podul este așteptat să devină o rută comercială importantă între cele două țări.

Acordul pentru construirea trecerii a fost încheiat în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin la Phenian, în iunie 2024, când acesta s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Construcția a început aproximativ un an mai târziu, iar BBC Verify a urmărit evoluția lucrărilor cu ajutorul imaginilor din satelit.

Pot trece 300 de vehicule și 2.850 de persoane pe zi

Trecerea, cunoscută sub numele de Podul Khasan–Tumangang, a fost proiectată să permită tranzitul a până la 300 de vehicule și 2.850 de persoane pe zi, potrivit Ministerului Transporturilor din Rusia.

Costul total este estimat la peste 9 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 88 de milioane de lire sterline sau 120 de milioane de dolari, potrivit presei de stat ruse.

„Viteza construcției reflectă volumul activității comerciale dintre cele două părți”, a declarat Victor Cha, de la think tank-ul Center for Strategic and International Studies. „Aceasta este alimentată în mare parte de furnizarea, de către Coreea de Nord, de trupe, arme, muniții și muncitori pentru războiul lui Putin din Ucraina”, a spus el.

Potrivit CSIS, șoferii ruși și nord-coreeni vor fi, cel mai probabil, obligați să transfere mărfurile în camioane la punctul de trecere, deoarece li se va interzice să opereze vehicule mai departe pe teritoriul celeilalte țări.

Cele două țări au organizat o ceremonie pe 21 aprilie pentru a marca unirea celor două segmente ale podului, iar Ambasada Rusiei în Coreea de Nord a anunțat că lucrările urmează să fie finalizate pe 19 iunie.

Ministerul rus de Externe a transmis că deschiderea podului „va deveni o etapă cu adevărat istorică în relațiile ruso-coreene. Semnificația sa depășește cu mult o simplă realizare inginerească”.

Traficul feroviar pe Podul Prieteniei, aflat în apropiere, a rămas ridicat în timpul construcției noului pod rutier, pe fondul extinderii comerțului dintre cele două țări, potrivit CSIS. „Se poate spune că, înainte de războiul din Ucraina, această legătură era una dintre cele mai puțin active conexiuni ale Coreei de Nord cu cei doi vecini ai săi”, a spus Cha.

Pe lângă acordul privind construirea podului, Putin și Kim au semnat, în timpul vizitei din 2024, un acord istoric prin care Rusia și Coreea de Nord s-au angajat să se ajute reciproc în cazul unei „agresiuni” împotriva uneia dintre cele două țări.

Potrivit Coreei de Sud, Nordul a trimis aproximativ 15.000 de militari pentru a sprijini Rusia pe frontul din Ucraina, alături de rachete și arme cu rază lungă de acțiune. Seulul estimează, de asemenea, că aproximativ 2.000 de nord-coreeni au murit în conflict. Nici Phenianul, nici Moscova nu au confirmat aceste cifre, însă Kim Jong Un și ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, au dezvelit săptămâna trecută, la Phenian, un memorial dedicat nord-coreenilor morți luptând în războiul din Ucraina.

Belousov a declarat că a discutat cu oficialii nord-coreeni despre cooperarea militară pe termen lung, potrivit agențiilor ruse de presă.

În schimbul furnizării de soldați și artilerie, se crede că Nordul a primit din partea Rusiei alimente, combustibil și tehnologie militară.

„Construcția podului arată modul în care relațiile Coreei de Nord cu Rusia par să continue și dincolo de un eventual sfârșit al războiului din Ucraina”, a spus Howell.