Putin a venit la un eveniment cu un dispozitiv verde de mari dimensiuni. Liderul rus se teme de posibile atacuri ucrainene cu drone

Vladimir Putin a venit la un eveniment de la Sankt Petersburg însoțit nu doar de omul cu valiza nucleară ci și de o gardă de corp care avea un interceptor portabil de drone de mari dimensiuni, probabil de frica dronelor ucrainene, șeful de la Kremlin temându-se de un atac împotriva sa.

Imaginile apărute pe rețelele sociale îl arată pe Putin însoțit de o persoană care ține un dispozitiv verde de mari dimensiuni, un interceptor portabil de drone. Putin s-a deplasat la Sankt Petersburg, orașul său natal. El urma să participe acolo, duminică, la o parada de ziua marinei ruse, conform presei ucrainene, citate de Agerpres.

Pentru că evenimentul a fost anulat de teama dronelor ucrainene, Putin a profitat de ocazie şi a făcut o baie de mulţime, într-o încercare de a demonstra populaţiei că „situaţia este sub control”, a adăugat site-ul citat.

Dispozitivul, un interceptor portabil de drone FPV (First Person View), controlat de la distanţă, a atras atenţia datorită dimensiunilor sale neobişnuite şi designului specializat.

Potrivit unor martori oculari, una din gărzile care îl însoţeau pe Putin ţinea dispozitivul foarte aproape de acesta. Agentul de securitate a încercat să ascundă aparatul de privirile curioşilor, dar dimensiunea prea mare a dispozitivului şi configuraţia distinctă în formă de X au făcut dificilă disimularea sa.

Acest interceptor de drone FPV este destinat forţelor de infanterie, are un design sub formă de cruce, patru motoare şi un sistem de ghidare cu doi senzori. Echipamentul său de luptă include capabilităţi cu termoviziune, de înaltă precizie, ceea ce îi permite să lovească ţinte aeriene în condiţii de vizibilitate limitată, inclusiv pe vreme rea şi noaptea.

Nu este pentru prima oară când Vladimir Putin apare în public protejat de astfel de dispozitive. Imagini publicate pe 28 iulie de Serhii Bezkrestnov, expert ucrainean în tehnologie militară, pe Telegram, îl arată pe șeful de la Kremlin - cu o echipă întreaga de gărzi de corp pe lângă el - stând de vorbă cu militari la finalul paradei din Piaţa Roşie pe 9 mai.

În aceste imagini se vede un dispozitiv verde de mari dimensiuni, ieşind parţial dintr-o geantă, probabil din cauza dimensiunilor sale, la unul dintre agenţii de securitate.

