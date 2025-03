Putin anunţă că va recruta peste 150 de mii de soldaţi noi, pentru războiul cu Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat să fie chemați încă 160.000 de cetățeni ruși pentru a servi în armată. Foto: Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a ordonat să fie chemați încă 160.000 de cetățeni ruși pentru a servi în armată. Noua comandă, care începe la 1 aprilie și urmează să fie finalizată până pe 15 iulie, vine pe fondul negocierilor în curs de încetare a focului între Rusia și Ucraina, intermediate de Statele Unite, a informat luni agenția de presă rusă Interfax, citată de Politico.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că Rusia întârzie procesul de pace în timp ce pregătește o nouă ofensivă masivă pentru a ocupa mai mult pământ ucrainean înainte de negocierile de pace reale.

"Conform informațiilor noastre, Rusia se pregătește pentru noi ofensive în regiunile Sumy, Harkov și Zaporizhzhia. [...] Ei trag de timp cu negocierile și încearcă să atragă SUA în discuții nesfârșite și inutile despre condiții false, pentru a câștiga timp și a încerca apoi să pună mâna pe și mai mult pământ. Putin vrea să negocieze dintr-o poziție mai puternică. Se gândește doar la război. Așadar, responsabilitatea noastră - a tuturor - este apărarea, în sensul cel mai larg al cuvântului", a spus Zelensky săptămâna trecută.

Cu toate acestea, președintele american Donald Trump, care duminică s-a declarat "enervat" de dorința lui Putin de a-l înlătura pe Zelenski de la putere pentru ca un tratat de pace să devină posibil, crede în continuare că liderul Kremlinului se va ține de cuvânt și că vrea să se încheie războiul.

Unii recruți vor fi, de asemenea, destituiți din armată, după ce și-au ispășit mandatul. Jurnaliștii ruși independenți au reușit să verifice numele a peste 100.000 de soldați ruși care au fost uciși de când Putin a invadat Ucraina, deși Kievul susține că pierderile totale ale Rusiei se apropie de un milion de morți și răniți în martie.

Ucraina a pierdut peste 46.000 de militari și peste 380.000 au fost răniți, a declarat Zelenski în februarie. În martie, Kievul a reușit să îmbunătățească rata de supraviețuire a soldaților ucraineni, a declarat luni comandantul șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Syrskyi, într-un comunicat .

"Am modernizat cursul de pregătire militară de bază și am mărit durata acestuia la 1,5 luni și am introdus, de asemenea, o perioadă de adaptare obligatorie pentru noile recruți pentru brigăzile de luptă. Și acest lucru dă rezultate pozitive - luna aceasta am înregistrat o scădere a pierderilor față de cele anterioare", a spus Syrskyi.