Radu Tudor: "Mesajul Patriarhului Kirill este mesajul unui vechi KGB-ist" | Șeful Bisericii Ortodoxe ruse a cerut o încetare a focului în Ucraina

Patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse a cerut oprirea focului în Ucraina pentru Crăciunul pe rit vechi.

Sursa foto: hepta

Concret, șeful Bisericii Ortodoxe din Rusia (foto) s-a pronunțat pentru o încetare a focului, vineri, 6 ianuarie, de la ora 12 ziua la miezul nopții, "pentru ca oamenii să poată merge la biserică".

"Mi se pare destul de trist că acest Kirill, care a îndemnat până acum la război, care a susținut genocidul lui Putin în Ucraina, cere o încetare a focului de doar 12 ore pentru a putea fi sărbătorit Crăciunul.

Despre ce sărbătoare poate fi vorba când au fost uciși 150.000 de oameni în 11 luni? Cui îi are de sărbătoarea Crăciunului când nu mai are casă, când nu mai are familie? Ce fel de biserică mai poate fi aceasta care susține uciderea de oameni nevinovați cu rachete trase asupra blocurilor de locuințe?

Cred că este un mesaj plin de fățărnicie, tipic pentru Kirill, care este un vechi agent KGB și care are foarte puțin de-a face cu principiile creștinătății și cu tot ceea ce poate să genereze bun religia în astfel de momente", a spus la Antena 3 CNN realizatorul TV și analistul militar Radu Tudor.

Rusia a bombardat Ucraina în ajunul Crăciunului

Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a reacționat luna trecută, la bombardamentele efectuate de armata rusă în Ucraina în ajunul Crăciunului.

Podoliak s-a referit la atacul asupra orașului Herson, soldat cu 16 morți și zeci de răniți.

"Le voi reaminti celor care propun să se țină cont de inițiativele de 'pace' ale lui Putin că în chiar aceste momente Rusia 'negociază', ucigând locuitorii din Herson, încercând să șteargă orașul Bahmut de pe fața pământului, distrugând rețelele energetice din Kiev şi Odesa, torturând civili la Melitopol... Rusia vrea să ucidă în deplină impunitate", a scris el pe Twitter.

"Uciderea femeilor, copiilor și bătrânilor în Ajun de Crăciun! Iată ce înseamnă 'pacea rusească'! Transformarea Hersonului într-un 'oraș mort', bombardându-l cu rachete 'Grad' după ce au fugit în mod laș! Este însăși esența setei de sânge a Rusiei", a continuat oficialul ucrainean.