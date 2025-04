Rețeaua de dezinformare "Matrioșka" a lansat primul atac major împotriva Moldovei. Cum o vizează Rusia pe Maia Sandu

Rețeaua rusă de dezinformare „Matrioșka” desfășoară prima campanie de amploare împotriva Moldovei, postând videoclipuri false, acuzații de corupție și teorii conspiraționiste pe platformele X și Bluesky, scrie portalul de investigații The Insider într-o analiză. Principala țintă este președinta Maia Sandu, despre care rușii afirmă în mod fals că este membră a comunității LGTBQ, că vrea să preia controlul Bisericii Ortodoxe sau că a câștigat alegerile prezidențiale din 2024 prin fraudă.

Videoclipuri care imită grafica instituțiilor media internaționale sau al centrelor academice au început să circule pe platforme precum X și Bluesky, potrivit proiectului Bot Blocker (@antibot4navalny), care a împărtășit rezultatele cercetării lor cu portalul The Insider.

Materialele video promovează ideea că victoria președintei Maia Sandu la alegerile din noiembrie 2024 s-ar fi datorat unei campanii masive de propagandă. De asemenea, susțin că, după realegere, Sandu ar fi declanșat o campanie de represiune împotriva oponenților politici.

Pe lângă acuzațiile de corupție și represiune a opoziției, videoclipurile cu așa-ziși „profesori universitari” reiau și narațiuni clasice ale propagandei Kremlinului. Unul dintre ele susține că președinta Maia Sandu ar fi membră a comunității LGBTQ și că, sub conducerea sa, „valorile tradiționale” din Moldova vor fi înlocuite inevitabil de cele „ne-tradiționale”.

Alt videoclip pretinde că Sandu ar intenționa să urmeze „exemplul Ucrainei” prin preluarea controlului asupra Bisericii Ortodoxe, mai exact prin transferarea Episcopiei de Chișinău de la Biserica Ortodoxă Rusă către cea Română. Potrivit creatorilor videoclipului, acesta ar fi un pas spre unificarea completă a Moldovei cu România.

Unul dintre clipuri pretinde că a fost produs de agenția guvernamentală franceză anti-dezinformare VIGINUM. Acesta este distribuit pe X cu mesajul: „VIGINUM a pregătit un studiu pe mai multe niveluri al fenomenului de propagandă pro-Sandu pe TikTok”. Videoclipul afirmă în mod fals că ar fi fost cheltuiți 1 milion de dolari pe zi pentru producerea și promovarea materialelor pro-Sandu.

Într-un alt videoclip, realizat în limba franceză și prezentat ca o prelegere susținută de un profesor al unei universități franceze, Maia Sandu este acuzată de corupție. Clipul este subtitrat cu mesajul: „Profesorul francez susține că Maia Sandu este implicată în corupție și controlează un parlament moldovenesc corupt."

Sandu este de asemenea acuzată că ar fi declanșat o campanie de represiune politică împotriva fostei guvernatoare a Găgăuziei, Evghenia Guțul, arestată în martie sub suspiciunea de cumpărare de voturi și finanțare ilegală a partidului pro-Kremlin Șor. După reținerea sa, Guțul a lansat un apel direct către Vladimir Putin, cerându-i să intervină pe lângă autoritățile moldovenești pentru a obține eliberarea sa.

Alte videoclipuri o menționează și pe Veronica Drăgălin, fosta șefă a Procuraturii Anticorupție din Moldova, care a demisionat voluntar în februarie. Unul dintre acestea susține în mod fals că Drăgălin ar fi promis să trimită dovezi către 300 de publicații europene care ar confirma că Maia Sandu a acceptat mită și a câștigat alegerile prezidențiale prin fraudă. Drăgălin nu a comentat încă acuzațiile, însă a declarat anterior că și-a dat demisia în semn de opoziție față de un proiect de lege ce propunea comasarea Procuraturii Anticorupție cu alte structuri, într-o nouă entitate, pe care ea a numit-o „o amenințare la adresa justiției”.

Totodată, rețeaua "Matrioshka" a distribuit și o copertă falsă a revistei La Tribune, care o are pe Drăgălin în prim-plan.

The following 4 fake videos posted by Russian disinfo network Matryoshka clearly demonstrates that Russian state has some interest in Moldovan elections.



1/2 pic.twitter.com/uf2nI1Oojg