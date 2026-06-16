Rezerva strategică de petrol de urgență a SUA s-a prăbușit: E la cel mai redus nivel de la administrația Reagan încoace

2 minute de citit Publicat la 10:33 16 Iun 2026 Modificat la 10:33 16 Iun 2026

Depozit cu rezerve de petrol în SUA. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cantitatea de petrol din Rezerva Strategică de Petrol a Statelor Unite (n.r. Strategic Petroleum Reserve – SPR) a scăzut săptămâna trecută la cel mai redus nivel din 1983 încoace, în condițiile în care administrația Trump continuă să folosească rezervele de urgență pentru a limita efectele războiului cu Iranul.

Potrivit datelor federale publicate luni, autoritățile americane au eliberat încă 8,9 milioane de barili din SPR numai în cursul săptămânii trecute, transmite CNN.

Astfel, rezerva strategică de urgență a SUA a rămas cu 340,3 milioane de barili de țiței, coborând sub precedentul minim înregistrat în iulie 2023, în timpul președinției lui Joe Biden, după invazia Rusiei în Ucraina.

Ultima dată când SPR a conținut mai puțin petrol decât în prezent a fost în iulie 1983, când administrația Reagan umplea pentru prima dată această rezervă și când economia Statelor Unite era mai mică.

SPR a devenit un instrument-cheie utilizat de oficialii administrației Trump pentru a reduce impactul negativ al prețurilor ridicate la energie asupra consumatorilor, companiilor și economiei în ansamblu.

„Eliberările din Rezerva Strategică de Petrol, combinate cu măsurile similare luate de alte guverne și cu reducerea exporturilor Chinei, au împiedicat până acum materializarea scenariului apocaliptic al unui petrol la 150 de dolari pe baril”, a declarat Andy Lipow, președintele Lipow Oil Associates.

Rezerva Strategică de Petrol a SUA scăzut cu 18%, de la începutul războiului cu Iranul

Două războaie succesive au eliminat o parte semnificativă din rezervele SPR.

Rezerva Strategică de Petrol a scăzut cu 75 de milioane de barili, adică cu 18%, de la începutul războiului cu Iranul, la sfârșitul lunii februarie.

Atunci când și-a lansat cea de-a treia candidatură la Casa Albă, în 2022, președintele Donald Trump l-a criticat dur pe Joe Biden pentru că a redus rezervele SPR înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din acel an. Acum însă, oficialii administrației Trump reduc aceste rezerve într-un ritm și mai rapid înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din acest an.

La nivelurile actuale, SPR este puțin sub jumătate din capacitatea sa totală.

„Ajungem la niveluri care încep să ne îngrijoreze”

SPR trebuie să fie umplută în proporție de cel puțin 20% pentru a putea funcționa operațional, a avertizat săptămâna trecută Mike Sommers, directorul executiv al American Petroleum Reserve.

„Tragem semnale de alarmă chiar acum”, i-a declarat Sommers lui Phil Mattingly de la CNN, în emisiunea The Lead. „Ajungem la niveluri care încep să ne îngrijoreze.”

Lipow a spus că eliberările din SPR ar putea fi încetinite după ce administrația Trump va finaliza distribuirea celor 172 de milioane de barili pe care s-a angajat în martie să îi pună pe piață.

Petrolul de urgență eliberat de la începutul războiului cu Iranul va trebui înlocuit în timp, însă această refacere a stocurilor nu va avea loc suficient de repede înainte de perioada de vârf a sezonului uraganelor.

„Dacă am avea un uragan major în Golful Mexic care să oprească producția pentru câteva săptămâni, acel tampon de siguranță nu ar mai exista”, a spus Lipow.