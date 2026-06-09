Rusia a lansat două rachete şi aproape 200 de drone kamikaze asupra Ucrainei. În orașul Harkov sunt 15 răniţi

Trei morți şi 18 răniţi în urma unor atacuri rusești în regiunea Harkov, anunță autoritățile ucrainene. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei

Rusia a lansat două rachete şi aproape 200 de drone kamikaze asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marţi. În urma bombardamentelor, trei oameni au murit, iar 18 au fost răniţi în regiunea Harkov, au declarat autoritățile ucrainene, relatează The Kyiv Independent. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a transmis într-un comunicat că au fost interceptate şi distruse 146 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri de aparate fără pilot.

Atacurile cu drone și rachete lansate de Rusia în timpul nopții 8 spre 9 iunie în regiunea Harkov au ucis trei persoane și au rănit alte 18, au anunțat autoritățile ucrainene.

"Până în acest moment, au fost confirmate 11 lovituri cu drone asupra orașului Harkov, iar două drone s-au prăbușit fără să detoneze", a declarat primarul orașului, Ihor Terekhov.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a avertizat într-un comunicat că atacul era încă în desfășurare la ora 08:00 și a îndemnat populația să respecte măsurile de siguranță. Potrivit instituției, forțele de apărare au neutralizat 146 de drone ruseşti din cele 168 lansate.

În orașul Harkov, 15 persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone kamikaze, care au avariat și autoturisme, o cafenea și clădirea unei companii de utilități, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

"Inamicul a lovit clădiri rezidențiale, întreprinderi civile, magazine, mașini și infrastructura urbană. Una dintre drone a lovit un bloc de locuințe. Doar printr-un miracol nu au existat victime. Mașinile aflate în apropierea clădirii au ars, zeci de vehicule au fost avariate, iar geamurile clădirilor din jur au fost sparte", a mai menţionat primarul oraşului Harkov, Igor Terekhov.

În orașul învecinat Chuhuiv, trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite într-un atac cu rachetă lansat de Rusia, a mai transmis Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență.

Atacurile soldaţilor ruşi au provocat pagube la clădiri rezidențiale și comerciale, autoturisme și garaje. De asemenea, un teren acoperit cu vegetație din oraș a fost cuprins de flăcări. Chuhuiv este situat la aproximativ 28 de kilometri sud-est de Harkov.

Rusia desfășoară în mod regulat atacuri asupra infrastructurii civile din orașele ucrainene, soldate adesea cu victime, în contextul războiului pe care îl continuă împotriva Ucrainei.