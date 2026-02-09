Rusia a lansat un atac devastator în apropiere de graniţa cu România. Un mort şi doi răniţi, după ce zeci de drone au lovit Odesa

Un mort şi doi răniţi, după ce zeci de drone au lovit Odesa. Sursa foto: Telegram/State Emergency Service

Zeci de drone ale ruşilor au lovit oraşul-port Odesa, în noaptea de duminică spre luni. Un om a murit, iar alţi doi au fost grav răniţi, după ce un incendiu a izbucnit la o clădire cu mai multe etaje. De asemenea, a fost avariată şi o conductă de gaz. Cu câteva ore înaintea acestui atac, ruşii au ţintit şi Kievul, cu rachete balistice, notează Kiev Independent.

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a raportat că un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost ucis în atacul din Odesa, iar alte două persoane, inclusiv o femeie de 19 ani, au fost rănite în atac. Un total de 21 de apartamente au fost avariate în atacul asupra clădirii rezidențiale din cartierul Prymorski al orașului.

Cel puțin o persoană a fost ucisă în urma atacului cu dronă rusească asupra Odesei, au confirmat autorităţile ucrainene.

Ce condiție a pus Moscova pentru a opri războiul

Una dintre condițiile impuse de Moscova în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina este recunoașterea internațională a Donbasului ca teritoriu rusesc, scrie The Moscow Times, relatând declarația unei surse apropiate negocierilor de la Abu Dhabi.

„Pentru partea rusă, acest aspect al recunoașterii Donbasului de către toate țările este considerat foarte important”, a subliniat sursa citată.

Se știe că o condiție-cheie pusă de Kremlin în schimbul păcii implică retragerea Forțelor Armate Ucrainene din teritoriile din Donbas necucerite de armata Moscovei, în timp ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski insistă că țara sa nu va renunța la respectivele teritorii „sub nicio formă”.