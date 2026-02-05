Rusia nu vrea doar controlul efectiv asupra Donbasului. Ce condiție a mai pus Moscova la Abu Dhabi pentru a opri războiul

2 minute de citit Publicat la 23:45 05 Feb 2026 Modificat la 00:00 06 Feb 2026

Forțe ucrainene pe linia frontului. Rusia pretinde recunoașterea internațională a anexării Donbasului în negocierile de la Abu Dhabi. Sursă foto: Getty Images

Una dintre condițiile impuse de Moscova în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina este recunoașterea internațională a Donbasului ca teritoriu rusesc, scrie The Moscow Times, relatând declarația unei surse apropiate negocierilor de la Abu Dhabi.

„Pentru partea rusă, acest aspect al recunoașterii Donbasului de către toate țările este considerat foarte important”, a subliniat sursa citată.

Se știe că o condiție-cheie pusă de Kremlin în schimbul păcii implică retragerea Forțelor Armate Ucrainene din teritoriile din Donbas necucerite de armata Moscovei, în timp ce liderul ucrainean Volodimir Zelenski insistă că țara sa nu va renunța la respectivele teritorii „sub nicio formă”.

Provinciile ucrainene Donețk și Lugansk formează Donbasul și au fost anexate formal de Rusia în toamna lui 2022 împreună cu alte două regiuni, Zaporojie și Herson, fără a fi ocupate integral.

Despre pretenția ca aceste Donețk și Lugansk să fie recunoscute internațional drept ale Moscovei s-a vorbit mai puțin.

Statele Unite, implicate în a doua rundă de negocieri ruso-ucraiene ce se desfășoară în perioada 4-5 februarie în capitala Emiratelor, au propus un compromis ce implică desfășurarea de forțe neutre în Donbas.

Conform propunerii, forțele neutre ar urma să separe trupele ucrainene și rusești.

Moscova a respins însă un astfel de scenariu. O altă opțiune era crearea unei „zone demilitarizate”, dar Kremlinul a subliniat că, în acest caz, Donbasul ar fi în continuare sub control rusesc, Garda Națională Rusă urmând să fie staționată acolo în locul armatei.

Zelenski: Dacă Rusia ar ocupa tot Donbasul, ar avea un cap de pod pentru un nou atac pe scară largă

Vorbind despre compromisurile evocate pentru a pune capăt războiului, Volodimir Zelenski a declarat că inclusiv înghețarea conflictului de-a lungul liniei actuale de front ar reprezenta o concesie semnificativă din partea Kievului.

El a explicat că, dacă Ucraina ar preda Donbasul, Rusia ar obține un punct de sprijin fortificat pentru un nou atac.

Zelenski a subliniat că orice opțiune de soluționare a conflictului ar trebui să implice pași reciproci.

În același timp, el a exclus recunoașterea oricăror teritorii ocupate ale Ucrainei ca fiind ale Rusiei.

„Nu vom fi de acord cu asta. Întrucât sunt ocupate temporar, nu vor deveni niciodată rusești”, a insistat el.

SUA au transmis Ucrainei că nu-i vor garanta pacea dacă nu acceptă să cedeze Rusiei Donbasul

Prima versiune a planului de pace în 28 de puncte al Washingtonului - despre care presa internațională a relatat că a fost redactat cu amplul concurs al Moscovei - presupunea ca SUA și alte țări să recunoască drept teritorii ruse Crimeea și Donbasul.

Recunoașterea statului rusesc al acestor teritorii de către Ucraina nu era menționată ca și condiție obligatorie.

Ulterior, după consultări cu Kievul, planul a fost modificat și redus la 20 de puncte, discutate în prezent.

În urma primei runde de discuții din 23-24 ianuarie, de la Abu Dhabi, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că aspectele teritoriale rămân o problemă cheie în suspensie, „foarte dificil” de rezolvat.

Surse citate de publicația britanică Financial Times au relatat că președinția americană a transmis Kievului că SUA nu vor oferi garanții de securitate Ucrainei decât dacă aceasta este de acord să predea Donbasul Rusiei.