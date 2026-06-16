Rusia încearcă să "orbească” sateliții Starlink din Ucraina. O nouă armă electronică este testată împotriva rețelei lui Elon Musk

2 minute de citit Publicat la 18:09 16 Iun 2026 Modificat la 18:09 16 Iun 2026

Primul caz documentat în care un sistem EW rusesc a reușit să vizeze Starlink a fost înregistrat pe frontul din Harkov în 2023. Foto: GettyImages

Forțele ruse au început să desfășoare din ce în ce mai frecvent sisteme de război electronic (EW) pentru a perturba comunicațiile prin satelit Starlink, a declarat marți Serhii Beskrestnov, consilier al ministrului ucrainean al apărării, potrivit nv.ua.

Potrivit lui Beskrestnov, Starlink rămâne o provocare majoră pentru forțele ruse, ceea ce a determinat încercări repetate de a interfera cu rețeaua de sateliți încă de la începutul invaziei la scară largă.

Primul caz documentat în care un sistem EW rusesc a reușit să vizeze Starlink a fost înregistrat pe frontul din Harkov în 2023, a spus el. Forțele ucrainene au identificat rapid și au distrus sistemul implicat.

„Până în 2026, nu au existat încercări pe scară largă de a repeta utilizarea acestuia”, a spus Beskrestnov.

„După ce Ucraina a început să desfășoare atacuri de tip Middle Strike împotriva infrastructurii logistice ruse, am început din nou să detectăm activitate EW care vizează sistemul de comunicații Starlink.”

Beskrestnov a spus că forțele ucrainene continuă să identifice și să distrugă astfel de sisteme. Unul dintre complexe a fost recent lovit de Regimentul 422 Separat de Sisteme Fără Pilot, a adăugat el.

Consilierul a identificat sistemul ca fiind complexul EW Volna Kupol Garant, produs de compania rusă Russkiy Kupol, cu sediul în orașul Simferopol ocupat de Rusia în Crimeea.

Cum funcționează sistemul

Potrivit lui Beskrestnov, sistemul folosește antene terestre pentru a urmări sateliții Starlink și pentru a transmite semnale puternice de interferență către aceștia, împiedicând sateliții să recepționeze comunicațiile de la terminalele utilizatorilor de la sol.

„Din punct de vedere tehnic, sateliții Starlink primesc semnale de la terminale în intervalul 14–14,5 GHz. Acest spectru este împărțit în opt canale, fiecare cu o lățime de 62,5 MHz”, a explicat Beskrestnov.

„Rușii folosesc practic opt antene de satelit îndreptate spre satelit, fiecare antenă emițând interferență pe propriul canal. Asta e tot. Satelitul devine orb.”

Sistemul ar asigura acoperire pe o suprafață de aproximativ 20 de kilometri pătrați.

Complexul Volna Kupol Garant este montat pe șase remorci, fiecare transportând câte două antene.

„Fiecare antenă arată la exterior ca un ou, dar în interior se află o antenă parabolică cu un mecanism rotativ”, a spus Beskrestnov.

El a adăugat că sistemul consumă cantități mari de energie electrică și poate funcționa fie de la o sursă externă, fie de la generatoare instalate pe fiecare remorcă.

Potrivit lui Beskrestnov, producătorul a vândut aceste sisteme armatei ruse pentru aproximativ 1,5 milioane de dolari fiecare.

Defense Express a notat că actuala constelație Starlink este formată din peste 10.000 de sateliți activi.

Deoarece mai mulți sateliți pot asigura simultan acoperire pentru un singur terminal, publicația a arătat că sistemul Volna Kupol Garant poate perturba doar un singur satelit Starlink la un moment dat.

Această limitare reduce impactul general al sistemului asupra rețelei mai largi Starlink, potrivit raportului.