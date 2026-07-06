Rusia rămâne fără „Casa Rusă” de la Chișinău: R. Moldova elimină încă un instrument al propagandei lui Putin. Răspunsul Kremlinului

2 minute de citit Publicat la 21:50 06 Iul 2026 Modificat la 21:53 06 Iul 2026

Foto: Captură YouTube/Casa Rusă

„Casa Rusă” de la Chișinău, un centru cultural controlat de regimul de la Kremlin și folosit ca instrument de influență și propagandă în Republica Moldova, se va închide după ce guvernul moldovean a dizolvat acordul bilateral care-i permitea acestuia să funcționeze, relatează euromaidanpress.com.

Închiderea „Casei Ruse” reprezintă cel mai nou pas pe care-l face R. Moldova pentru eliminarea influenței politice și instituționale ruse din țară.

Guvernul pro-european de la Chișinău face eforturi tot mai mari să consolideze legăturile cu lumea civilizată și să reducă dependența de Rusia, inclusiv prin eliminarea instrumentelor Kremlinului.

Guvernul moldovean a atras atenția des că Rusia se implică în viața politică și socială de la Chișinău și că duce un război hibrid intens împotriva țării.

Ambasada Rusiei promite să continue activitățile „culturale”

Într-un comunicat, Centrul Rus pentru Știință și Cultură, cunoscut drept „Casa Rusă”, a anunțat că își încetează activitatea „ca urmare a deciziei guvernului Republicii Moldova”. Potrivit NewsMaker, centrul a precizat că unele dintre atribuțiile sale vor fi preluate de departamentul cultural al Ambasadei Rusiei.

Ambasada Rusiei în Republica Moldova a confirmat închiderea, afirmând că cooperarea culturală și umanitară va continua prin intermediul ambasadei, „în limitele atribuțiilor unei misiuni diplomatice”, conform Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice.

Ambasada a mai spus că va continua să acorde prioritate legăturilor umanitare dintre Rusia și Republica Moldova, susținând că activitatea centrului reflecta interesul public pentru limba și cultura rusă.

Închiderea vine după ce Republica Moldova a decis să denunțe acordul bilateral care reglementa activitatea centrului.

Potrivit NewsMaker, autoritățile moldovene au aprobat măsura în 2025, după încălcări repetate ale spațiului aerian al țării de către drone rusești. Ministerul moldovean de externe a notificat oficial Rusia, în decembrie 2025, că acordul va fi denunțat.

„Casa Rusă” funcționa la Chișinău din 2009, în baza unui acord semnat de cele două țări în 1998.

Propunerea ca un centru să fie deschis în Transnistria stârnește critici

Separat, așa-zisele autorități din regiunea separatistă moldoveană, Transnistria, cvasi-statul controlat de Rusia, au propus deschiderea unui nou centru cultural rus, după închiderea celui de la Chișinău.

Potrivit NewsMaker, așa-zisul ministru de externe al Transnistriei, Vitali Ignatiev, a declarat că inițiativa ar contribui la contracararea a ceea ce el a descris drept încercări de limitare a prezenței Rusiei.

Biroul pentru Reintegrare de la Chișinău a declarat pentru NewsMaker că autoritățile separatiste nu au competența legală de a înființa un asemenea centru. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a spus că deschiderea unui centru cultural rus fără un acord bilateral între Republica Moldova și Rusia nu ar avea bază legală.

Ministrul moldovean al culturii, Cristian Jardan, a criticat și activitățile educaționale ale fostei „Case Ruse”, avertizând că tinerii cetățeni moldoveni care merg în Rusia pentru studii s-ar putea confrunta cu riscul recrutării și trimiterii pe front în războiul din Ucraina.

Președintele parlamentului, Igor Grosu, a descris propunerea privind un centru în Transnistria drept o nouă provocare rusească. Potrivit NewsMaker, el a spus că Moscova urmărește să își consolideze influența înaintea alegerilor parlamentare din Rusia, programate pentru septembrie.