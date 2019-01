S-au dus la culcare ca de obicei, dar în timpul nopții ceva cumplit s-a întâmplat. „Viețile noastre s-au schimbat complet”

foto- Pexels

O femeie a povestit despre momentul cumplit în care a aflat că soțul ei nu va mai putea merge niciodată.

Colin și Jo White, în vârstă de 56, respectiv 55 de ani, au mers împreună la culcare, însă în timpul nopții bărbatul a devenit somnambul. A căzut pe scări și nu a mai putut să-și miște corpul.

Din acel moment, bărbatul a rămas paralizat și are nevoie de o asistentă și de soția lui să îl ajute în permanență să se deplaseze, potrivit Metro.

„Viețile noastre s-au schimbat complet. A fost ca și când a făcut pași spre întuneric. A mers la culcare ca în mod normal, am vorbit puțin cât eram în pat și apoi ne-am culcat. Și dintr-o dată am auzit acest țipăt. Era în jur de 3-4 dimineața. Am crezut că s-a dus la toaletă, când m-am ridicat l-am văzut zăcând în capătul scărilor”, a povesit soția.