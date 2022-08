Sanna Marin țipă, bea și dansează | Șefa guvernului din Finlanda, cu reputația ruinată după o petrecere cu alcool și suspiciuni de droguri

Marin (foto), în vârstă de 36 de ani, a confirmat că petrecerea la care a luat parte s-a petrecut la o reședință privată.

În imaginile devenite publice, petrecăreții se agită în ritmul muzicii, cântă și strigă în timp ce țin în mână pahare care, aparent, conțin băuturi alcoolice.

Energia și decibelii de care dau dovadă petrecăreții au alimentat speculațiile privind consumul de droguri de către membrii grupului cu care se distra premierul finlandez.

Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.



In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp