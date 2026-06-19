Șeful interimar al spionajului din SUA vrea să concedieze sute de angajați. A cerut listele cu aceștia în prima zi de muncă

Bill Pulte s-a prezentat la noul său loc de muncă cu o zi mai devreme, joi / sursă foto: Getty Images

Şeful interimar al spionajului american, Bill Pulte, intenţionează să taie sute de posturi din cadrul Biroului directorului serviciilor naţionale de informaţii (Office of the Director of National Intelligence - ODNI), a relatat CNN vineri, în contextul în care acesta se pregăteşte să preia conducerea vastei comunităţi de informaţii a SUA, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

Citând două surse familiarizate cu situaţia, CNN a relatat că Pulte s-a prezentat la noul său loc de muncă cu o zi mai devreme, joi, după ce a solicitat o listă cu toţi angajaţii biroului, pentru a putea evalua dacă să-i concedieze sau nu.

Preşedintele Donald Trump l-a numit pe Bill Pulte, până recent şeful Agenţiei federale de finanţare a locuinţelor, în funcţia de director interimar al serviciilor naţionale de informaţii luna aceasta, promovând astfel un susţinător politic fără experienţă în domeniul securităţii naţionale într-o perioadă marcată de război şi tensiuni globale.

El ar urma să coordoneze principalul serviciu de spionaj extern, Agenţia Centrală de Informaţii (CIA), precum şi Agenţia Naţională de Securitate (National Security Agency, NSA), această agenţie de anvergură care interceptează comunicaţiile străine şi contribuie la apărarea Statelor Unite împotriva atacurilor cibernetice.

Pulte s-a întâlnit cu avocaţi şi membri ai personalului în timpul vizitei sale, a adăugat postul de televiziune citat. Biroul directorului Informaţiilor naţionale nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentariu din partea Reuters. Pulte o înlocuieşte pe Tulsi Gabbard, care şi-a dat demisia din funcţie luna trecută. Ultima ei zi în funcţie este vineri, 19 iunie.

Apariţia lui Pulte la ODNI - joi - i-a luat prin surprindere pe angajaţi, inclusiv pe Gabbard, care a fost informată pe scurt despre vizită, arată CNN.

La începutul acestei luni, Reuters a relatat că angajaţii biroului şefului serviciilor secrete americane au fost informaţi de către conducere să se aştepte la reduceri masive de personal în lunile următoare, în urma declaraţiilor lui Trump potrivit cărora doreşte ca noul director interimar să reducă efectivele agenţiei.

Gabbard redusese deja efectivul de personal al agenţiei cu aproximativ 40% de când a preluat funcţia anul trecut.