Serghei Ivanov, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Vladimir Putin, a murit. Kremlinul nu a dezvăluit cauza decesului

Serghei Ivanov, fost ministru rus al apărării. Foto: Profimedia Images

Serghei Ivanov, fost ministru rus al apărării, considerat cândva un posibil succesor al președintelui Vladimir Putin, a murit. Acesta avea 73 de ani.

Kremlinul a declarat că Ivanov a murit vineri, fără a oferi cauza morții sau alte detalii. Putin a transmis condoleanțe familiei lui Ivanov, scrie AP.

În 2001, Putin l-a numit pe Ivanov, un veteran KGB, ministru al apărării, funcție pe care a deținut-o până în 2007, supraveghind cel de-al doilea război din Cecenia care a zdrobit încercarea separatistă a regiunii.

Când Putin a decis să demisioneze din cauza limitelor de mandate și să preia funcția de prim-ministru în 2008, Ivanov era considerat pe scară largă cel mai probabil succesor al său. Cu toate acestea, Putin l-a ales pe Dmitri Medvedev, pentru a-i servi drept înlocuitor până la revendicarea președinției în 2012. Unii observatori au susținut că Putin a abandonat candidatura lui Ivanov pentru că îl considera prea ambițios și se temea că acesta ar putea încerca să păstreze funcția de președinte.

Ivanov a rămas alături de Putin ca viceprim-ministru între 2007 și 2011, apoi a ocupat funcția de șef de cabinet al Kremlinului între 2011 și 2016.

În 2016, Ivanov a fost numit trimis prezidențial pentru protecția mediului și transporturi, o funcție care nu avea nicio greutate politică și era considerată pe scară largă o pensionare onorifică. El a demisionat la începutul acestui an.

Împreună cu alți înalți oficiali ruși, Ivanov a fost vizat de sancțiunile SUA și UE ca răspuns la acțiunea militară a Moscovei în Ucraina.